Porto Alegre licencia valor recorde de R$ 16 bi em obras e construções

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus) de Porto Alegre divulgou, nesta quarta-feira, o balanço de 2021 dos Licenciamentos Urbanísticos, responsáveis por mais de 250 serviços relacionados a projetos de obras de construção e reformas na Capital.

O valor total de investimentos foi de R$ 16 bilhões injetados na economia de Porto Alegre. Este é o melhor resultado desde 2016, quando os índices começaram a ser medidos. É 16% a mais do que em 2020. "O aumento do licenciamento urbanístico em Porto alegre se deve a vários fatores, em especial, à melhoria nos processos internos do Escritório de Licenciamento, à ampliação do licenciamento expresso, à automatização do habite-se, entre outros", explica o secretário Germano Bremm.

O número de projetos aprovados mais que dobrou neste ano: saltou de 862 em 2020 para 1.872 em 2021, um aumento de 117%. A maioria é de processos de habitação, seguidos por serviços e comércio atacadista e varejista.

O levantamento mostrou que a retomada econômica foi gradativa ao longo do ano. No primeiro trimestre, o investimento estimado foi de R$ 2,286 bilhões, chegando ao último trimestre com aumento significativo, para R$ 6,251 bilhões.

Em relação aos projetos prioritários, com foco na retomada imediata da economia, o balanço também é positivo. Em 2021, 48 projetos foram aprovados, resultando num investimento de R$ 1,841 bilhão e gerando 13.364 empregos diretos e 42.708 indiretos.

Outro avanço significante foi a automatização da Carta da Habitação, cuja autorização deve sair em até 24 horas. Em 2021, foram analisados 1.167 pedidos de habite-se.

"A automatização e desburocratização do processo de habite-se também trouxeram ganhos de produtividade e estamos fechando o ano com 25% a mais de Cartas de Habitação emitidas em relação ao ano anterior", reforça o diretor do Escritório de Licenciamento, Cássio Weber.