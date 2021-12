Volátil, dólar sobe com leve fluxo negativo e IGP-M forte

Com liquidez reduzida, o dólar à vista se apresenta volátil na manhã desta quarta-feira (29). Às 10h38, a moeda americana à vista subia à máxima a R$ 5,6549 (+0,26%); o dólar futuro estava cotado a R$ 5,6545 (+0,46%) neste mesmo horário.

O gestor de renda fixa da Terra Investimentos Marcelo Castro afirma que o destaque hoje é o IGP-M acima do esperado e atribui a leve alta do dólar ainda a um fluxo financeiro negativo residual de fim de ano, porque o grosso das remessas de lucros e demanda para ajustes contábeis de empresas já ocorreu nas semanas anteriores. "A inflação deve comandar a política de juros e cambial. E o sinal do IGP-M não é bom, porque continua tendo repasse aos preços da variação do dólar", disse

A expectativa de Castro é de que o IGP-M forte vai levar o BC a subir a Selic em 1,5 pp em fevereiro. O Copom deve manter o passo de aperto monetário, acredita. Mas a rolagem de contratos futuros já foi bem adiantada e o efeito é limitado, em sua percepção.

No exterior, ele observa que as oscilações das moedas estão moderadas também, à exceção da forte desvalorização da lira turca ante o dólar, após intervenções do governo na política monetária e cambial, ignorando a inflação alta no país. Ainda, em sua opinião, a mobilização dos servidores públicos por reajustes provoca barulho, mas não afeta a precificação do dólar nesta quarta.