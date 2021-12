IGP-M sobe 0,87% em dezembro e fecha o ano em 17,78%, diz a FGV

O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), conhecido com a inflação do aluguel, avançou 0,87% em dezembro, após alta de 0,02% em novembro, informou nesta quarta-feira (29) a Fundação Getulio Vargas (FGV). O resultado ficou acima da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, que indicava alta de 0,74% para o indicador, com estimativas de 0,06% a 1,02%.