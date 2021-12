Aberta consulta pública sobre concessão do Jardim Botânico de Porto Alegre

Foi divulgado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (28) o aviso de consulta pública que disponibiliza para conhecimento da população os estudos e as minutas de contrato e edital de concorrência internacional para concessão do Jardim Botânico de Porto Alegre. Os interessados em fazer contribuições no processo de consulta pública podem acessar os formulários no site (parcerias.rs.gov.br/parques-ambientais). A data limite para as contribuições é 11 de fevereiro de 2022.

A publicação dá sequência à decisão do Conselho Gestor do Programa de Concessões e Parcerias Público-Privadas do Rio Grande do Sul, que aprovou a inclusão do projeto no programa de concessões e PPPs em reunião realizada no dia 22 de dezembro, e oficializa o prosseguimento do processo de concessão do Jardim Botânico.

A concessão do parque teve o processo de modelagem realizado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), com apoio do consórcio Araucárias e do Instituto Semeia, sob coordenação dos técnicos da Sema, PGE e Separ-SPGG. O edital de concessão deverá ser lançado no primeiro trimestre de 2022 e o leilão está previsto para o segundo trimestre de 2022.