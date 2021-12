RRF deve passar a vigorar entre abril e maio

O Rio Grande do Sul, finalmente, deve concluir o processo de adesão ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF) até maio de 2022. A expectativa para o acerto no plano para quitar a dívida de R$ 69 bilhões do Estado com a União foi divulgada pelo governador Eduardo Leite (PSDB) na manhã desta terça-feira (28). A partir da adesão, o Palácio Piratini deve pagar parcelas progressivas ao estado brasileiro até 2031. Entre a aprovação da adesão e a homologação do plano, período com previsão de duração de cerca de 90 dias durante o ano que vem, o RS sofrerá vedações.

Após longas negociações que ultrapassaram governos, a administração do Estado enviou ao Tesouro Nacional seu pedido oficial de adesão ao regime, e espera vê-lo aceito por parte do Ministério da Economia em um prazo de até 30 dias.

Este protocolo inclui a lei autorizada pela Assembleia Legislativa de adesão ao plano, a indicação de membros para o conselho de supervisão da formulação do plano, a relação das dívidas que o Estado possui – inclusive a com a União, uma demonstração das medidas obrigatórias já implementadas e a demonstração dos três requisitos de habilitação: ter a Receita Corrente Líquida (RCL) anual menor que a dívida consolidada, as despesas correntes superiores a 95% da RCL e o valor total das obrigações ser maior que as disponibilidades de caixa.

A expectativa da gestão gaúcha é de que o RRF passe a vigorar no Estado entre abril e maio do ano que vem. Até lá, entre o aceite federal da adesão e a implementação do regime, quando serão estruturadas as bases do plano, os poderes do Rio Grande do Sul sofrerão algumas vedações.

Não poderá haver qualquer mudança em relação a gastos com pessoal, seja concessão de vantagens, criação de cargos, realização de concurso público e admissões (com exceção de cargos de chefia e contratações temporárias).

O estado não poderá criar nenhuma despesa obrigatória de caráter continuado, nem tomar nenhuma medida que implique reajuste de despesa obrigatória. Fica vedada a criação ou majoração de receitas públicas de qualquer natureza, a vinculação de receitas de impostos em áreas e a alteração de alíquotas ou bases de cálculo de tributos que implique em redução da arrecadação.

Outras vedações são a celebração de convênios e acordos com transferência de recursos para os demais entes ou organizações da sociedade civil e a contratação de operações de crédito.

Essas restrições farão com que os poderes Executivo e Legislativo avaliam a necessidade de se realizar sessões extraordinárias da Assembleia Legislativa, que, em tese, só retornaria do recesso em fevereiro, antes de que as vedações entrem em vigor. É importante salientar que essas exigências poderão ser compensadas ou afastadas, desde que expressamente previsto no plano após a homologação, e que o teto de despesa primária limita as compensações de uma forma global.

Leite atribui o avanço no acordo como resultado do que foi realizado no Estado durante sua gestão. Em um processo onde até a venda do Banrisul já foi citada como exigência, as reformas da previdência, de civis e militares, administrativa, tributária e as privatizações já realizadas da CEEE-T, CEEE-D, Sulgás e o encaminhamento das vendas da Corsan e CEEE-G devem servir como prova de responsabilidade fiscal aos técnicos do Tesouro Nacional.

“O RRF é uma solução e também um grande desafio, pois o Estado deverá chegar ao final do período com as contas em dia e consciente de que cada necessidade de despesa será possível desde que demonstrada uma compensação, de forma a manter o equilíbrio fiscal na revisão do plano, transcendendo gestões”, projetou o governador.

Leite enxerga o RRF como um projeto de realismo orçamentário. Ele acredita que o Estado conseguiu enfrentar dívidas de curto prazo e, agora, busca encarar a solução para um problema estrutural. “A adesão ao RRF não significa que Rio Grande do Sul vai começar a fazer a recuperação - ela já está em curso. Vamos agora negociar a dívida com o nosso principal credor, que é União”, definiu.