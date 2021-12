Dólar abre com sinais mistos; alta prevalece por cenário fiscal e rolagem futura

O dólar operou com sinais mistos nos primeiros negócios desta terça-feira (28) em meio a ajustes de posições após fechamento da segunda-feira com o dólar spot acima do contrato futuro de janeiro de 2022, mais negociado. Além disso, um viés de baixa no mercado à vista acompanhou mais cedo a queda leve do índice DXY, que compara o dólar ante seis moedas fortes.