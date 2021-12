Dois terrenos e um prédio dos Correios estão à venda em Porto Alegre

Como parte da otimização da carteira imobiliária dos Correios, na próxima quinta-feira (30) será realizada a licitação de dois terrenos com área de aproximadamente 300m² cada, localizados na Rua Ernesto da Fontoura, bairro São Geraldo, em Porto Alegre. A região é ocupada predominantemente por imóveis comerciais e de serviços.

No dia 13 de janeiro ocorrerá a licitação de um prédio comercial em alvenaria, em terreno de 373 m², que fica na rua Guido Mondim, 396, também no bairro São Geraldo. Mais informações sobre os imóveis disponíveis em Porto Alegre podem ser encontradas nesta página do site do Feirão de Imóveis dos Correios.

Como participar

As vendas dos imóveis dos Correios no Rio Grande do Sul e nos demais estados ocorrem em formatos eletrônico e presencial. Para participar no formato eletrônico, é necessário que os interessados se cadastrem na plataforma Licitações-e, do Banco do Brasil. Ao concluir o cadastro, pessoas físicas e jurídicas conseguem enviar propostas para participar da disputa online, realizada no site www.licitacoes-e.com.br. Para participar no formato presencial, é necessário entregar as propostas no local onde será realizado o certame ou nas agências do município onde estão localizados os imóveis, de acordo com o local e horário de atendimento descritos nos editais.

No site do Feirão www.feiraodeimoveiscorreios.com.br é possível fazer buscas por tipo, localidade e finalidade dos imóveis, bem como obter outras informações sobre a descrição, documentação e a região em que se localizam. Os interessados poderão conhecer os prédios e terrenos por fotos e vídeos, além de agendar visitas presenciais. Os editais contendo o preço de venda e outros detalhes de cada certame também estão disponíveis na página dos Correios.