Última semana para contribuintes aderirem ao RecuperaPOA

As adesões ao programa de recuperação fiscal da prefeitura de Porto Alegre, o RecuperaPOA, que oferece descontos vantajosos para pagamento de dívidas, vão até o dia 30 de dezembro. Esta é a última semana para os contribuintes aproveitarem o desconto de 90% em multas e juros no pagamento à vista, ou parcelado no cartão de crédito, e de até 75% no pagamento a prazo.

De acordo com o secretário municipal da Fazenda, Rodrigo Fantinel, é a primeira vez que a prefeitura realiza um programa voltado exclusivamente para auxiliar a população. “Diante das dificuldades enfrentadas pela pandemia do Covid, a prefeitura se sensibilizou e ofereceu descontos importantes tanto à vista quanto a prazo. Todos os nossos tributos foram incluídos no programa e prorrogamos o prazo para adesão até o dia 30”, destacou Fantinel.

A procura tem sido elevada. Até o momento, mais de 32 mil contribuintes aproveitaram a oportunidade e receberam os descontos para ficar em dia com o fisco. Foram negociados até agora R$ 473 milhões, que deverão ingressar no caixa ao longo dos prazos oferecidos pela Secretaria Municipal da Fazenda.

O RecuperaPOA começou em 1° de setembro de 2021. A adesão é realizada diretamente pelo contribuinte através do site.

Descontos:

90% de desconto para pagamento à vista, inclusive com cartão de crédito.

75% de desconto para pagamentos entre 2 e 12 parcelas

60% de desconto para pagamentos entre 13 e 24 parcelas

50% de desconto para pagamentos entre 25 e 60 parcelas

50% de desconto para pagamentos entre 61 e 84 parcelas, sendo que as primeiras quatro parcelas somadas devem representar 10% do saldo a ser parcelado, na proporção de pelo menos 2,5% cada.