Entidades comemoram resultados de vendas do Natal no RS

Após um Natal atípico de vendas em 2020, em razão das restrições da pandemia de Covid-19, entidades do varejo comemoram os resultados das vendas de 2021. Com o avanço da vacinação, as festas foram marcadas por reuniões maiores entre familiares e amigos, o que impulsionou as vendas de presentes, especialmente de última hora. Segundo dados do Sindilojas Porto Alegre, o resultado da data foi, em média, 22% maior neste ano que no anterior. Paulo Kruse, presidente da entidade, destaca que as vendas foram similares à 2019, antes da pandemia. “Considero um Natal excepcional. Não que tenha sido de grandiosas vendas, mas depois de passarmos o Natal 2020 do jeito que passamos, é importante frisar que tivemos projeta.

Irio Piva, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL-POA), diz que o comportamento dos consumidores fez com o que a véspera de Natal tenha sido um dia positivo para o comércio da Capital. “O dia 24 teve um desempenho muito forte porque, pelo levantamento que fizemos, muitas pessoas, sem ter previsto, decidiram encontrar com mais pessoas e voltaram correndo para comprar presentes, o que ajudou a transformar o dia 24 em um dia muito bom de vendas. Amigo secreto nas empresas, nas famílias, isso tudo contribuiu para que o número de presentes tenha sido maior neste ano que no ano passado de maneira bem significativa”, garante Piva, destacando que, nessa perspectiva, as lojas físicas foram a preferência. “Essas compras de última hora são físicas. Então, as lojas físicas tiveram um desempenho muito bom primeiro pela possibilidade de ir às lojas e segundo em função da segurança de comprar o produto e ter ele na hora”, explica.

Segundo a FCDL-RS, a movimentação no comércio para o Natal foi intensa em todo o Estado. A expectativa, segundo a entidade, é de uma alta de até 40% em faturamento e um crescimento real de 7% na comparação com o Natal de 2020. “O Natal deve ser uma data de recuperação das vendas do comércio gaúcho. Tivemos mais dinheiro circulando no mercado com o pagamento do 13º salário e do Auxílio Brasil. Observamos uma grande vontade dos consumidores em comprar presentes, alimentos e bebidas para as ceias natalina e do ano novo”, aponta o presidente da FCDL-RS, Vitor Augusto Koch.

Os bons resultados do Natal devem dar fôlego para o início de ano do varejo, acreditam as entidades. “Deu um fôlego para os lojistas que podem trabalhar com mais tranquilidade no ano que vem”, afirma Kruse. Para Piva, apesar das incertezas do ano eleitoral, os resultados positivos contribuem para um prognóstico mais otimista. À medida que o comércio faturou bem no fim do ano ele tem mais capacidade para investir, e gerar mais empregos, renda, tributos. Mesmo que desafiador, temos um olhar positivo para o próximo ano”, garante o presidente da CDL Porto Alegre.