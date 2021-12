Seis novas linhas atenderão a Orla do Guaíba em Porto Alegre aos finais de semana e feriados

A partir deste sábado de Natal (25), seis novas linhas com destino à Orla do Guaíba serão viabilizadas pela Prefeitura de Porto Alegre, para facilitar o acesso de toda a população ao local.

No total, serão 37 viagens, com operação das 13h40min às 20h40min, atendendo os principais eixos de circulação do transporte coletivo de Porto Alegre. As novas linhas são O171 Orla Ponta Grossa/Serraria, O210 Orla Restinga Nova, O398 Orla/Pinheiro, O491 Orla/Passo Dorneles, O627 Orla/Agostinho e O662 Orla/Rubem Berta.

De acordo com o secretário da SMMU, Luiz Fernando Záchia, a operação acontecerá somente nos finais de semana e feriados. O intervalo entre as viagens no conjunto de linhas da Orla será de 20 minutos, mas de duas horas entre cada bairro.