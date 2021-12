Programa do governo do Estado vai direcionar novo aporte de R$ 190 milhões para atender obras em rodovias gaúchas

A segunda etapa do programa Pavimenta, coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedur) do governo do Estado, receberá novo aporte de R$ 190 milhões para atender mais 230 prefeituras. Ao todo, na primeira e segunda etapa, 406 cidades serão beneficiadas com a ampliação e melhoria da infraestrutura rodoviária, com investimento total de R$ 370 milhões.

O Pavimenta beneficiará projetos de infraestrutura rodoviária incluindo obras de pavimentação (asfalto ou bloco de concreto), terraplanagem, drenagem e microdrenagem (meios-fios, bocas-de-lobo e redes), sinalização e acessibilidade. O objetivo é incentivar a cultura e o turismo, acesso a bens, serviços e equipamentos públicos e aprimorar as condições para escoamento da produção, melhorando por consequência a qualidade de vida de todos os cidadãos.

Com o novo anúncio, 100% dos municípios inscritos terão um projeto contemplado, mediante contrapartida das prefeituras. A previsão de investimento inicial é de R$ 60 milhões de recursos do Tesouro do Estado. Nesta quinta-feira (23), ao anuncia os recursos, o governador Eduardo Leite lembrou que o Pavimenta e outros investimentos do programa Avançar já ultrapassam R$ 4 bilhões em diferentes áreas.

Conforme o secretário da Sedur, Luiz Carlos Busato, o aporte financeiro para melhorar a infraestrutura urbana de tantos municípios e em um volume tão expressivo era algo impensável até poucos anos atrás, mas foi possível por conta das reformas administrativas realizadas nesta gestão.

Somando as duas etapas do Pavimenta, serão destinados R$ 227 milhões para 321 municípios com até 20 mil habitantes; R$ 118 milhões para 78 municípios com população em torno de 20 mil e 200 mil habitantes; e R$ 25 milhões para sete municípios com mais de 200 mil habitantes.

Além dos recursos aportados, o governo do Estado vai disponibilizar R$ 110 milhões em linhas de financiamento por meio do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e do Badesul, para os municípios utilizarem na contrapartida ou na ampliação das obras.