Prefeitura de POA lança 'Refis' para refinanciar dívidas de contratos de habitação

Contribuintes que têm contas atrasadas junto ao Departamento Municipal de Habitação (Demhab) terão uma oportunidade de ajustar as contas com o Fisco. O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, sancionou, nesta quinta-feira (23), o projeto de lei do Executivo que permite o refinanciamento de dívidas de mutuários, que são os cidadãos que recebem o empréstimo em contrato mútuo.

O projeto foi aprovado por unanimidade na Câmara Municipal no final de novembro, mas com o aprimoramento de quatro emendas da oposição. Os beneficiários poderão quitar seus débitos com desconto de juros e multas, parcelamento em até 36 meses, antecipação de pagamentos para a quitação total, transferências e regularizações.

O secretário de Habitação e Regularização Fundiária, André Machado, ressalta que o Refis irá beneficiar todos os mutuários. “A intenção da gestão é a regularização dos imóveis do departamento, com a titulação a quem de direito. A partir de janeiro, o Demhab, passará a oferecer vantagens significativas aos inadimplentes e também aos mutuários interessados a quitar seus débitos”, comenta o secretário.

Melo destaca a importância da redução da burocracia e diz que o Município está comprometido com a criação de ferramentas que facilitem a regularização de contribuintes junto aos cofres públicos.

O Edifício Guapuruvu, no Rubem Berta, será o primeiro empreendimento contemplado pelo Refis. O projeto de lei vai autorizar a regularização dos contratos de compra e venda do morador, que está atualmente ocupando o imóvel, respeitando as condições de interesse social.

Também será permitida a regularização dos contratos de Direito Real de Uso. A prioridade da regularização será para os beneficiários que já possuem a matrícula individualizada, pois isso irá acelerar a titulação em nome do morador.

As equipes do Demhab, juntamente com a Defensoria Pública, estarão realizando, a a partir de janeiro, mutirões nos empreendimentos contemplados pelo Refis. Serão realizadas ações ao longo dos cinco anos de programa, para encaminhar as negociações junto às comunidades. São cerca de 35 mil imóveis. A previsão do departamento é recuperar pelo menos R$ 30 milhões que serão aplicados em novas regularizações e também em novas habitações.