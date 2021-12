Porto Alegre e outras três cidades criam Tech Road para atrair investidores

As cidades de Porto Alegre, Caxias do Sul (RS), Florianópolis (SC) e Joinville (SC) se uniram para criar a Tech Road, uma reunião dos municípios para promover a atração de investimentos e eventos em inovação e tecnologia para o Sul do Brasil. Na terça-feira (21), o diretor de Relações Internacionais, Ricardo Sondermann, que teve a iniciativa do projeto, reuniu-se com o setor de inovação de Caxias, liderado pelo secretário de Desenvolvimento e Inovação, Élvio Gianni, e a diretora de Inovação, Raissa Camps para tratar do assunto.