Porto Alegre emitiu mais de 19,4 mil alvarás de empresas em 2021

A prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Smdet), divulgou nesta quarta-feira (22) os dados referentes à abertura de empresas na Capital ao longo de 2021. Segundo a Sala do Empreendedor, responsável pelo licenciamento das atividades econômicas, foram emitidas 19.474 licenças, 11,36% a mais do que no ano anterior. Além disso, o número já é o maior dos últimos cinco anos. A expectativa da prefeitura é fechar o ano com mais de 20 mil alvarás emitidos.

Em 2016, segundo a Secretaria, foram emitidas 8.906 autorizações, ou seja, houve um aumento de 118,6% em relação a 2021. “As ações de desburocratização e incentivo ao empreendedorismo justificam estes números. Nosso compromisso é em seguir trabalhando pela melhoria do ambiente de negócios da Capital”, destaca o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rodrigo Lorenzoni.

Para ele, a meta de chegar a 20 mil alvarás deverá ser cumprida até o final do aNo. “Ainda iremos contabilizar os dados referentes aos últimos dez dias do ano. Por isso, acreditamos que iremos ultrapassar os números atuais”, diz Lorenzoni.

Segundo Lorenzoni, meta da prefeitura é chegar a 20 mil alvarás até o final do ano. Fotos: SMDET/Divulgação/JC

O titular da pasta destacou ainda ações municipais com foco no empreendedorismo, como a Lei da Liberdade Econômica, a abertura de empresas digitalmente, em apenas 10 minutos, e sem necessidade de percorrer vários órgãos públicos, o Programa Municipal de Microcrédito, a redução do ISS de 5% para 2% para o setor de eventos, o Programa Cidade Empreendedora, que impulsiona o desenvolvimento econômico e fomenta o empreendedorismo, através de políticas públicas, e o Poa Criativa, primeiro programa do município voltado para a economia criativa, e que leva qualificação e orientação para quem deseja empreender no segmento.

“Foram 21 entregas da Smdet em 2021, que vão desde a Lei da Liberdade Econômica até a promoção do turismo. Todos estes projetos estão compilados em uma cartilha digital desenvolvida pela nossa equipe e que, em breve, estará disponível nas redes e site da secretaria” finalizou Lorenzoni.