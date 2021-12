Na contramão de NY, Ibovespa cai 0,24% com liquidez fraca e fiscal no radar

Em pregão de liquidez fraca, às vésperas do feriado de Natal, o Ibovespa não conseguiu acompanhar o sinal moderadamente positivo das bolsas em Nova York, embora tenha diminuído o ritmo de perdas ao longo da tarde. Cautela diante de eventuais pressões de categorias do funcionalismo por reajuste de salários, na esteira da aprovação do Orçamento de 2022, perspectivas ruins para economia brasileira no próximo ano e dados fracos do setor externo inibiram o apetite por risco, segundo analistas.

As perdas mais fortes foram concentradas pela manhã, quando o Ibovespa operou abaixo da linha dos 105 mil pontos, registrando mínima aos 104.385,91 pontos, em queda superior a 1%. Com uma leve aceleração dos ganhos nas bolsas em Nova York na etapa vespertina, o principal índice da B3 conseguiu retomar o nível dos 105 mil pontos, embora tenha se mantido em terreno negativo. Após o leve refresco ontem, quando subiu 0,46% (vindo de uma queda de 2,03% na segunda-feira), o Ibovespa fechou o pregão em baixa de 0,24%, aos 105.243,72 mil pontos. O giro foi de R$ 18,5 bilhões, bem abaixo da média (na casa de R$ 30 bilhões). Com isso, a valorização acumulada em dezembro é de 3,27%. Se o ano terminasse hoje, o índice amargaria uma queda de dois dígitos (11,57%).

"A bolsa teve uma abertura bem fraca porque o mercado não gostou de como saiu o orçamento, que acabou dando mais peso para a questão de reajuste salarial e da verba para partidos, enquanto os recursos para investimento ficaram muito baixos", afirma o chefe de renda variável da Veedha Investimentos, Rodrigo Moliterno, acrescentando que os dados ruins das transações correntes, com déficit de US$ 6,522 bilhões em novembro, também pesaram sobre o mercado.

Aprovada na noite de ontem no Congresso, a peça orçamentária destina R$ 4,9 bilhões para o fundo eleitoral, R$ 16,5 bilhões para as emendas do relator, o chamado "orçamento secreto", e R$ 1,7 bilhão para aumento de salários de policiais federais, como pleiteado pelo presidente Jair Bolsonaro. Teme-se, contudo, que haja um efeito em cascata, com diversas categorias reivindicando reajuste, o que levaria a expansão de gastos em ano eleitoral. Essa movimentação já teve seu primeiro capítulo com os auditores da receita federal, que deram início a uma debandada (324 já teriam deixado seus cargos comissionados de chefia), alegando que o Orçamento de 2022 prevê cortes na verba destinada ao órgão e reajuste apenas a policiais.

O diretor de investimentos da BS2 Asset, Mauro Orefice, atribui a falta de fôlego do índice em grade parte à ausência de apetite por negócios, que fica evidente pelo giro bem reduzido. Ele avalia que Ibovespa está bem descontado em relação a seus pares emergentes por causa dos problemas domésticos, como a fraqueza da atividade econômica, as dúvidas sobre o tamanho do ciclo atual de aperto monetário e, sobretudo, a percepção de risco fiscal.

"A questão orçamentária ficou no radar o ano inteiro. Se tiver a perspectiva de uma trajetória fiscal um pouco mais benigna, com reformas e mais privatização, o Ibovespa pode se recuperar", diz Orefice, para quem apenas um alinhando da Bolsa local com demais emergentes levaria o índice para algo entre 125 mil e 130 mil pontos.

A queda do Ibovespa hoje poderia ter sido pior, observa Moliterno, da Veedha, não fosse a aceleração dos ganhos dos mercados em Nova York durante à tarde, em meio a notícias de que vacinas existentes são eficiente contra a variante ômicron do coronavírus. Houve também uma diminuição das perdas das ações da Petrobras, após a virada das cotações do petróleo para o campo positivo na esteira da queda acima do esperado dos estoques de petróleo nos EUA na semana passada (4,715 milhões de barris ante expectativa de 2,6 milhões).

Pela manhã, investidores digeriram a alta de 2,3% do PIB americano no terceiro trimestre (anualizado), acima da estimativa dos analistas de 2,1%. Já o índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) - medida de inflação preferida pelo Federal Reserve - subiu a taxa anualizada de 5,3%, confirmando resultados preliminares.

A despeito de temores de perda de ritmo da economia mundial por causa da variante ômicron, os bancos centrais desenvolvidos devem seguir com a retirada de estímulos monetários. A expectativa é que o BC americano encerre o programa de compra mensal de bônus em março e anuncie ao menos três altas de juros ao longo de 2022.

Para Orefice, da BS2 Asset, a mudança na política monetária americana já está incorporada aos preços e, por isso, não representa um grande risco para a trajetória das bolsas emergentes, como o Ibovespa. "Se a inflação for mais alta do que o Fed está esperando, talvez ele tenha de ser mais agressivo. Mas hoje a alta de juros parece razoavelmente precificada", diz Orefice, para quem os grande obstáculos à reação do Ibovespa são domésticos.

No setor corporativo, destaque para as ações das companhias áreas. Depois de uma manhã negativa, os papéis da Gol e da Azul ganharam força com diminuição dos temores relacionados à ômicron, dando continuidade à recuperação observada ontem. A PN da Azul subiu 1,36% e a PN da Gol, 2,02%. A maior alta da carteira teórica coube a GetNet, que anunciou ontem pagamento de Juros sobre Capital Próprio (JCP) no valor de R$ 298 milhões (bruto). As units da empresa fecharam em alta de 23,40%.

Entre as blue chips, Vale ON caiu 0,52%, na esteira de recuo de 2,62% do minério na China. Apesar da alta do petróleo, Petrobras ON fechou em queda de 0,40% e Petrobras PN perdeu 0,14%. O setor financeiro apresentou ganhos moderados, com alta de Itaú (0,38% PN) e de Bradesco (0,25% ON e 0,47% PN).