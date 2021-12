Anac aprova compensação de R$ 101 milhões em contrato da Fraport

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) autorizou a revisão extraordinária dos contratos de concessão dos aeroportos de Porto Alegre, Salvador, Fortaleza e dos blocos Nordeste e Centro-Oeste. No caso da capital gaúcha, o valor é R$ 101 milhões será ajustado no contrato de concessão com a Fraport.

Em nota, a Fraport informa que o “reequilíbrio no valor de R$ 101 milhões vai se dar pela compensação das outorgas fixa e variáveis. Esses pagamentos das outorgas estarão vigentes até que o prejuízo seja compensado” – ou seja, é um reequilíbrio referente a 2021, mas será compensado durante o tempo necessário para atingir esse valor.

De acordo com a Anac, as revisões ocorrem em razão dos prejuízos decorrentes da pandemia de Covid-19 em 2021, com o objetivo de recompor o equilíbrio econômico-financeiro. Também serão revisados os contratos da concessão de Salvador (R$ 97,771 milhões) e de Fortaleza (R$ 80 milhões). Bloco Nordeste (R$ 68,5 milhões) e Centro-Oeste (R$ 16,5 milhões) também estão incluídos.