Mercado em potencial

De acordo com estudos da Associação Brasileira do Biogás (ABiogás), o Brasil apresenta potencial de produção de 120 milhões de metros cúbicos ao dia de biogás. Esse volume poderia suprir 40% da demanda por energia elétrica e 70% do consumo de diesel do País.

Em relação à realidade gaúcha, conforme o Atlas das Biomassas, levantamento encomendado pela Sulgás à Universidade do Vale do Taquari (Univates) e concluído em 2016, o Rio Grande do Sul tem capacidade de produzir 2,7 milhões de metros cúbicos ao dia de biogás, 1,5 milhão metros cúbicos ao dia de biometano e gerar 2,4 GW de energia elétrica a partir de biomassa agrosilvopastoril.