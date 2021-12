Mercado Público de Porto Alegre terá horário especial nas vésperas de Natal e Ano Novo

Por conta das festas de final de ano, o Mercado Público de Porto Alegre funcionará em horário diferenciado nas vésperas de Natal e Ano Novo. Nos dias 24 e 31 de dezembro, estará aberto das 7h30min às 17h, e não irá operar nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro de 2022.

De acordo com a Associação do Comércio do Mercado Público Central (Ascomepc), os portões do centro de compras serão fechados às 17h nas datas que antecedem as festas, mas cada loja, banca ou restaurante poderá definir e antecipar seus horários de fechamento nesses dias.

Um dos pontos mais tradicionais para a aquisição de ingredientes, especiarias e bebidas para as ceias de final de ano, o Mercado conta com 106 bancas, que oferecem produtos diferenciados.

Entre os mais procurados nesse período de festas estão as aves natalinas, bacalhau, carne suína, espumantes e itens para a elaboração de sobremesas.