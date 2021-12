Sulgás e SebigasCótica assinam o primeiro contrato de suprimento de biometano no RS

A Sulgás e a SebigasCótica firmaram nesta segunda-feira (20) o primeiro contrato de suprimento de biometano do Rio Grande do Sul. O acordo entre as duas empresas é resultado da chamada pública para aquisição de biometano, lançada pela Sulgás em 2020.

A proposta prevê a instalação de uma central de tratamento integrado de resíduos (CTIR) em grande escala, em Triunfo, com capacidade para receber resíduos da agroindústria, que serão transformados em biocombustível.

A planta da CTIR incluirá uma usina de produção de biometano originado a partir da transformação de resíduos da atividade agrossilvopastoril. O volume inicial para os cinco primeiros anos do contrato de suprimento com a Sulgás é de 15 mil m³/dia, a contar de 2024, ano em que está previsto o início da entrega. A capacidade poderá ser ampliada para 30 mil m³/dia a partir do sexto ano, conforme previsão contratual.