Custos de envio e logística devem continuar subindo no setor de Transportes

As empresas estão se preparando para aumentos mais acentuados nos preços de remessa e logística em 2022, depois que os custos da cadeia de suprimentos dispararam na corrida para movimentar as mercadorias durante a pandemia. Provedores de transporte e logística estão buscando grandes aumentos nos preços dos contratos para o próximo ano, sinalizando que a pressão inflacionária impulsionada pela forte demanda e capacidade restrita nos mercados de frete deve persistir.

Com a alta demanda de transporte ainda superando a capacidade apertada em todo o setor de frete, especialistas da indústria dizem que as operadoras de transporte têm influência para aumentar os preços ao negociar novos contratos.

Executivos de transporte marítimo dizem que esperam que as taxas definidas em contratos anuais dobrem em comparação com os acordos firmados no início deste ano, antes que os gargalos da cadeia de abastecimento reduzam a capacidade. Algumas empresas de transporte projetam um crescimento de dois dígitos nas taxas de contrato para 2022.

Os preços têm subido em todo o setor de frete, incluindo entrega de encomendas, transporte por caminhão, transporte marítimo e armazenamento. A maioria dos contratos de transporte de carga é negociada anualmente, embora muitos grandes remetentes possam ter acordos plurianuais com uma variedade de transportadoras. "Acho que as pessoas estão um preocupadas", disse o executivo de logística e membro do conselho do Conselho de Profissionais de Gerenciamento da Cadeia de Fornecimento, Todd Bulmash. "Eles estão se preparando para o pior."

Os preços na maioria dos mercados de transporte de carga e logística geralmente oscilam entre as taxas de contrato de longo prazo estáveis e os preços do mercado à vista, que são mais sensíveis às mudanças na demanda e à disponibilidade de capacidade. Os preços nos mercados à vista de transporte marítimo, transporte rodoviário e outros serviços de logística aumentaram fortemente este ano.

No geral, as taxas de envio doméstico para movimentação de mercadorias por rodovia e ferrovia nos Estados Unidos aumentaram cerca de 23% este ano a partir de 2020, de acordo com a Cass Information Systems Inc., que lida com pagamentos de frete para empresas.

Uma medida separada no Índice de Gerentes de Logística que rastreia os preços gerais de logística, incluindo transporte, armazenamento e preços de estoque, atingiu um recorde em novembro, com alta de 3,4% em relação a outubro e um aumento de 14% ano a ano. O índice foi lançado em 2016.

As empresas de transporte e outras firmas de logística observam seus próprios custos mais elevados, incluindo o aumento dos salários, pois procuram trabalhadores em um mercado de trabalho apertado.

"Enquanto tivermos uma inflação subjacente em toda a economia, você verá que a inflação se refletirá no custo dos bens e serviços, incluindo transporte", disse o executivo-chefe da Werner Enterprises, Derek Leathers, transportadora de caminhões sediada em Omaha, no Estado de Nebraska. Segundo Leathers, as taxas de contrato podem subir de um a dois dígitos em 2022, por outro lado espera que os aumentos de preços sejam moderados à medida que a demanda por transporte diminuir e as empresas terminarem de repor os estoques esgotados. "Não prevemos isso até 2023. Todo o ano de 2022 é visto como um mercado com capacidade limitada, pressão inflacionária e com interrupções de equipamento significativas."

Os preços de remessa de encomendas mais próximos dos consumidores estão subindo no ritmo mais rápido em quase uma década, à medida que a demanda impulsionada pela pandemia transfere o poder de precificação para as transportadoras que entregam pacotes para residências e empresas. As gigantes da entrega FedEx e United Parcel Service disseram que as taxas subiriam em média 5,9% no próximo ano na maioria dos serviços, a primeira vez em oito anos que ambas as empresas tiveram aumentos anuais acima de 4,9%.

Os preços para o transporte de contêineres marítimos provavelmente atingirão recordes nos contratos anuais que geralmente são negociados no início do ano para a alta temporada de embarques, de acordo com um especialista em dados de transporte e aquisições da Noruega, Xeneta. Ele diz que o preço à vista para enviar um contêiner de 40 pés de Xangai para Los Angeles no início deste mês foi 75% mais alto do que no mesmo período do ano passado.

Um despachante de carga com sede em Itasca, no Estado de Illinois, diz que sua taxa contratada para enviar um contêiner de 40 pés da Ásia para a costa Oeste dos EUA pode dobrar no próximo ano para entre US$ 6, 5 mil e US $ 7 mil. Em 2019, a empresa pagou às transportadoras marítimas cerca de US$ 1,5 mil pelo mesmo serviço. "As transportadoras estão totalmente no controle e o resto de nós estamos esperando que elas nos digam o que fazer", disse o vice-presidente sênior de frete marítimo global da Seko, Craig Grossgart.

O presidente-executivo da New York Shipping Exchange Inc, Gordon Downes, que monitora e aplica os contratos marítimos, disse que as negociações entre algumas transportadoras e clientes já começaram, em vez de aguardar até o ano novo, porque os remetentes esperaram até o último minuto durante o período de negociação constatou que as transportadoras já haviam ficado sem espaço.

Já no transporte rodoviário, a perspectiva de taxas mais altas no próximo ano segue uma forte alta no preço dos contratos é que as empresas negociam com outras do setor de transporte e corretoras de mercadorias. No mês passado, a taxa média do contrato atingiu um recorde de US$ 2,51 por km, excluindo a sobretaxa de combustível, de acordo com o mercado de frete online DAT Solutions LLC.

Para evitar competir pela escassa capacidade de transporte no mercado aberto, alguns varejistas e fabricantes estão cancelando os contratos existentes com as transportadoras para 2022 em troca de aumentos moderados de preços, disse o cientista-chefe da DAT e diretor executivo do Centro do Instituto de Tecnologia de Massachusetts para Transporte e Logística, Chris Caplice. "Se você sair para licitar, pode esperar que suas taxas sejam de 10% a 15% mais altas, em média", disse Caplice.

O custo de armazenamento de mercadorias também deve aumentar mais rapidamente à medida que os custos de mão-de-obra de armazéns estão aumentando e os proprietários das instalações buscam preços elevados para substituir os arrendamentos vencidos que permitiram às empresas contornar os aluguéis acentuadamente crescentes durante 2021.

Os preços de arrendamento de propriedades industriais aumentaram 25% em média em todo o país em relação às taxas pagas pelos inquilinos no final dos arrendamentos de cinco anos que expiraram no terceiro trimestre, disse a imobiliária CBRE Group Inc. no início de dezembro.

Os proprietários estão relutantes em concordar com novos arrendamentos de longo prazo que durem nas atuais taxas de mercado, argumentando que a capacidade restrita levará ao aumento dos preços nos próximos anos, disse o chefe de pesquisa industrial e logística nas Américas na realidade, Carolyn Salzer. "Cinco anos depois, os aluguéis serão mais altos", disse. "Portanto, é do interesse dos proprietários investidores fazer um arrendamento de curto prazo agora."

Os operadores logísticos terceirizados que fornecem serviços de distribuição e execução também estão repassando os custos de mão-de-obra mais elevados para seus clientes, à medida que a concorrência pelos funcionários do depósito aumenta os salários. Os remetentes estão tentando várias maneiras de conter a inflação do transporte, como consolidar mais cargas para minimizar as viagens de caminhão e alugar reboques para armazenamento, em vez de pagar o aumento do aluguel do armazém.

Por outro lado, os especialistas dizem que as empresas têm pouca escolha a não ser absorver o custo ou repassá-lo aos clientes. No geral, o transporte raramente ultrapassa mais de 7% do custo das mercadorias enviadas, disse o presidente do SJ Consulting Group Inc, Satish Jindel. Para a maioria das empresas, "o valor do produto que você está vendendo e a importância dessa venda é muito maior do que um ligeiro aumento nos custos de transporte", disse Jindel.