Sine Municipal tem 750 vagas cadastradas para esta semana

Uma das maiores redes de varejo do Brasil, a Leroy Merlin oferece, pelo Sine de Porto Alegre, 80 vagas para assistente de vendas, auxiliar de logística e operador de empilhadeira. Os escolhidos vão atuar na futura loja do Pontal do Estaleiro, a partir do primeiro semestre de 2022.

Ao todo, a unidade do Sine Municipal (avenida Sepúlveda esquina com Mauá, Centro Histórico) tem 750 vagas disponíveis para retirada de cartas de entrevista de emprego. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Outros destaques são 70 vagas para vigilante, 41 para vendedor pracista e 40 para auxiliar de linha de produção.

O Sine Municipal disponibiliza e recomenda o agendamento eletrônico para agilizar o atendimento e evitar filas. O interessado pode também retirar a carta de encaminhamento pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play. A retirada das cartas deve ser feita de forma responsável, com o comparecimento à entrevista de emprego, para não haver prejuízo aos demais interessados. Mais informações podem ser obtidas também por e-mail: [email protected]

A unidade do Sine Municipal empresários para participar da ação especial programada para o mês de janeiro, com ofertas de vagas específicas para o Feirão de Empregos, que será realizado dia 29 , das 8h30 às 17h, destinado a moradores da Lomba do Pinheiro. A ação será no espaço Estação Cidadania, na Estrada João de Oliveira Remião, n° 5250 – Bairro Lomba do Pinheiro.