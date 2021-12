Assinatura do primeiro contrato de suprimento de biometano no RS ocorre nesta segunda

biometano Na segunda-feira (20), a Sulgás e a SebigasCótica assinam o primeiro contrato de suprimento dedo Rio Grande do Sul. Considerado um marco para a inserção dessa fonte de energia renovável na matriz energética gaúcha, o ato ocorre a partir das 9h, em solenidade no palácio Piratini.





Participam da cerimônia o governador Eduardo Leite, o secretário do Meio Ambiente e Infraestrutura, Luis Henrique Viana, o presidente da Sulgás, Carlos Camargo de Colón, e do diretor da SebigasCótica, Maurício Silveira Cótica.





A iniciativa permitirá ao Estado ter o biometano como opção de suprimento.

A chamada pública para recebimento de propostas de empresas interessadas no processo foi lançada pelo governo gaúcho em agosto de 2020, com o objetivo de agilizar o uso do biometano, biocombustível gasoso obtido a partir do processamento do biogás.