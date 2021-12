Novos setores devem aquecer crédito no Rio Grande do Sul

Agronegócio, inovação, energia solar e crédito imobiliário são as grandes apostas das instituições bancárias para fomentar o crédito tanto para pessoas físicas como empresas no Rio Grande do Sul em 2022. Apesar do encarecimento do crédito puxado pela alta de Selic - e perspectiva de novos aumentos ao longo do próximo ano - os bancos estão otimistas com um maior volume de contratações, especialmente em segmentos com grande potencial de expansão - como o da energia solar, inovação e imobiliário.

Ao longo de toda a pandemia, o Banrisul manteve um olhar expressivo sobre os números de diversos segmentos produtivos para, então, focar sua estratégia em atender a demanda de setores conforme o desempenho apresentado durante a crise. "Com essas informações, realinhamos nosso movimento de crédito conforme o impacto sentido em cada um dos setores", afirma Osvaldo Lobo Pires, diretor de Crédito do Banrisul. Segundo ele, o agronegócio, junto com o setor metalmecânico, foram os que tiveram melhor performance em meio à crise em 2020 e 2021. Somente a carteira de crédito do agro deve encerrar o ano com um crescimento de até 40%, percentual que deve se manter em 2022, a contar pelo crescimento da participação do banco gaúcho nas operações do Plano Safra, atualmente com um share de 11% no Estado, com um volume de R$ 5,2 bilhões contratados.

Em todas as operações de crédito, o Banrisul acumula um crescimento de 50% ao longo do ano até setembro e, segundo Pires, há espaço para mais crescimento. Uma das apostas para 2022 é o crédito imobiliário e o banco se mostra preparado para ampliar sua carteira a partir de um atendimento diferenciado que reúne condições comerciais especiais e uma rede com grande força de vendas.

"Vemos um grande potencial de expansão dessa carteira em 2022 e buscamos no mínimo a terceira posição em concessões neste segmento para pessoas físicas e empresas", destacou o diretor de crédito do banco. Atualmente, o Banrisul é a quarta instituição em volume de contratações de crédito imobiliário no Rio Grande do Sul.

Outras duas prioridades do banco gaúcho que serão mantidas em 2022 são o foco em inovação e o compromisso em investir em práticas socioambientais. No quesito inovação, o banco mantém um 'guarda-chuva de iniciativas de grande repercussão no Estado, caso do BanriTech - ciclo de aceleração de startups já em sua segunda fase -, investimentos em famílias de fundos para atender empresas inovadoras (com aporte de R$ 30 a R$ 40 milhões por fundo para pequenas empresas inovadoras e gaúchas), patrocínio master do NAVI, hub de Inteligência Artificial do Tecnopuc e o projeto Caldeira, onde o Banrisul, através de seu presidente, é um dos sócios-fundadores.

O Sicredi, presente com agências em 94% dos municípios gaúchos, manteve um crescimento de 30% em sua carteira de crédito ao longo dos últimos 12 meses, um período bastante "intenso", define o vice-presidente de Crédito da Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio Port. O setor rural foi o que puxou o crescimento, especialmente pelo encarecimento dos insumos, fato que demandou maior volume de recursos para financiar a produção. Fora o agro, a busca por recursos por empresas também se manteve aquecida ao longo de 2021 - também na casa dos 30%. Como uma das instituições que operam o Pronampe (Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), o banco alcançou a soma de R$ 1,3 bilhão contratados somente no Rio Grande do Sul.

De acordo com Port, o que vem chamando a atenção nos últimos anos, e que se manteve em 2021 e deve crescer ainda mais em 2022 é a carteira de crédito voltada a projetos de energia solar, tanto para residências como para empresas. "Nos últimos três anos mantemos uma participação de 40% em toda a energia solar instalada no Estado, um protagonismo que vem se mantendo e a perspectiva é de expansão, mesmo com as novas normativas que foram anunciadas", anuncia Port. A carteira de energia solar apresenta crescimento de 70% sobre o ano anterior. Foram quase 20 mil operações com um valor médio de contratação da ordem de R$ 47 mil em 2021. "O custo da energia tradicional e a escassez hídrica mostram que o futuro não é positivo para a energia", destacou.