Comissão irá definir localização do Centro de Eventos de Porto Alegre até 31 de janeiro de 2022

A proposta de construção de um Centro de Ventos para a Capital, desenvolvida pelo Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e Região (Sindha) e apresentada ao prefeito Sebastião Melo, deve sair do papel em 2022. Uma comissão, formada por representantes do Sindha e integrantes do poder público irá deliberar sobre as alternativas até o dia 31 de janeiro. O impasse se dá em relação ao local que irá abrigar o Centro de Ventos.

Na proposta do sindicato, a área ideal é a que está localizada próxima ao estádio Beira-Rio, do Internacional, onde antes funcionava a Imperadores do Samba. Como é a prefeitura de Porto Alegre que irá oferecer o terreno – compromisso reafirmado pelo prefeito Sebastião Melo em encontro que ocorreu na tarde desta quinta-feira (16), na sede do Sindha, Melo entende que é preciso levar em conta outras opções disponíveis no mercado, caso do Centro Histórico e 4º Distrito.

“O centro de eventos parecido com o Cais Mauá, muito discurso e pouca atitude. Então temos o compromisso de fazer esta ideia tomar forma”, disse o prefeito. Para o presidente do Sindha, Henry Chmelnitsky, a área sugerida com base no estudo feito pelo sindicado junto à KPMG, junto ao Beira-Rio, é a única que realmente preenche as necessidades para que o empreendimento cumpra suas funções, de oferecer um centro de eventos completo.

“Estamos falando de um local que seria um cartão postal de Porto Alegre e que geraria o desenvolvimento de outras regiões”, sustenta Chmelnitsky. O dirigente aponta ainda que a troca de área necessitaria de um novo projeto, o que demandaria mais tempo para sua execução. “O importante é termos este diálogo e temos certeza que encontraremos a melhor solução, sem repetir o histórico do Cais Mauá”, afirmou o dirigente, ao lembrar que o projeto tramita há anos e que, através dele, seria possível captar eventos, movimentando o turismo e, consequentemente, a gastronomia e a hotelaria gaúcha.

“O importante é tirar o Centro de Eventos do papel”, reforça o presidente do Sindicato de Hotéis de Porto Alegre (Shpoa), Carlos Henrique Schmidt, que participou do encontro desta quinta-feira e aproveitou a oportunidade para entregar ao prefeito uma série de reivindicações. O documento, entregue ao prefeito Sebastião Melo, argumenta que o setor de hotelaria foi um dos mais afetados pelos impactos da Covid-19.

“As restrições das viagens em função da Pandemia e a necessidade de isolamento social fez com que o mercado do turismo parasse, e, tudo indica que este será o segmento que levará mais tempo para se recuperar dos efeitos da crise”, afirma o documento.

Schmidt disse que, de acordo com um levantamento feito pelo Shpoa, a maior parte dos empreendimentos hoteleiros de Porto Alegre fecharam provisoriamente em 2020 e os que permaneceram abertos registraram taxas de ocupação inferiores a 10%, o que inviabilizou a atividade do setor. Para driblar a crise que ainda repercute no setor, o presidente do Shpoa apresentou as principais necessidades da atividade e as medidas que poderiam dar um fôlego à categoria.

Um dos pedidos diz respeito à redução do valor do IPTU para o setor hoteleiro em no mínimo 20% para os anos de 2022 e 2023, assim como a melhoria das condições do Refis (eliminar as multas) para o IPTU de 2021. O setor pede ainda a redução do ISSQN referente às hospedagens para 2%, similar ao que foi feito para o setor de eventos, e a melhoraria das condições do Refis referentes ao ISSQN de 2021. Melo explicou que os trâmites que as questões exigem fazem com que seja inviável adotar qualquer uma das medidas ainda em 2021. O prefeito se comprometeu em avaliar os pedidos e seguir com os debates sobre eles em 2022.

Entre as novidades para incentivar o turismo em locais como o Centro Histórico e 4º distrito, o vice-prefeito, Ricardo Gomes, adiantou que as medidas de segurança necessárias para incentivar o fluxo de público estão em plena implementação. Nesta sexta-feira (17), será instalado o primeiro totem de segurança no Largo Glênio Peres, no centro de Porto Alegre, que permitirá o contato do cidadão com os departamentos responsáveis. Também serão instaladas 10 câmeras de segurança no 4º Distrito, na "fronteira" do bairro com o Centro Histórico.