Pandemia não afetará economia em 2022, acredita Federasul

Um otimismo moderado está no radar da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul). Para 2022, a expectativa da entidade é pelo recuo da inflação e da taxa de juros, mesmo em ano de eleições gerais. Para a federação, do ponto de vista econômico, o Brasil e o mundo superaram a pandemia do Coronavírus.

“A pandemia foi equalizada. Não há previsão de parada de atividade econômica novamente. Temos previsão de crescimento, e a expectativa de que o Rio Grande do Sul continue crescendo mais do que o Brasil”, afirmou o presidente da entidade, Anderson Trautman Cardoso. A Federasul espera um crescimento de 1,13% no Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, enquanto, para o Estado, a expectativa é de 2,04% de expansão. No fechamento de 2021, a economia brasileira deve encerrar com um crescimento de 10,2%, e a gaúcha de 7,66%.

“As coisas vão continuar funcionando quase que normalmente. A economia não vai mais fechar ou parar por conta da pandemia, e é uma visão comungada do mundo todo”, avalia também o vice-presidente e coordenador da divisão econômica da entidade, Fernando Marchet. Para ele, o principal desafio do ano que vem será a eleição presidencial. Uma disputa polarizada pode gerar impactos, a depender de quem for o favorito conforme vá se aproximando o mês de outubro.

Porém, há otimismo em meio às incertezas que circundam o futuro do Palácio do Planalto. “O resultado da eleição pode influenciar nossa projeção, mas considerando que não haja nenhum grande favorito e tenha uma disputa acirrada, a expectativa é que a inflação caia pela metade no ano que vem, para um patamar abaixo de 5%”, afirmou Marchet.

Ele vai além: “E eu não me surpreenderia que fosse até mais baixa. Muito da inflação que a gente viveu foi porque havia demanda e não tinha produto disponível. Um arrefecimento de consumo com perda no poder de compra e um ambiente nervoso fazem com que o empresário tenha preocupação em investir, empregar, renovar sua estrutura. Acho que a inflação realmente vira para baixo”, projeta o vice-presidente.

A projeção para a taxa de juros é de alta moderada. A Federasul prevê que a meta Selic deve fechar este ano em 9,25% e o ano que vem em 11,50%. Na taxa de câmbio, a previsão é de que se mantenha no mesmo patamar de 2021, em 5,50%.

Com relação ao emprego, a previsão feita pela entidade é de relativa recuperação para 2022, como está acontecendo neste ano. “O emprego formal deve superar o informal”, disse Marchet ressaltando que o setor de serviços, no Rio Grande do Sul, foi mais impactado e que continuará com alguma dificuldade no próximo ano.

Serão três os principais desafios do ano que vem, para a Federasul. Além das próprias eleições, a entidade acredita que a disputa pela presidência vai impedir o avanço de reformas estruturantes no Congresso Nacional. Outra preocupação é no cenário fiscal, principalmente quanto à dificuldade encontrada pelo governo federal para cumprir o teto de gastos mediante às pressões para aumento de programas sociais, como o Auxílio Brasil, que substitui o Bolsa-Família, ao aumento no custo da dívida e a maiores gastos com precatórios.