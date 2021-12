Ômicron é uma fonte de preocupação à frente, diz diretora do BC

A diretora de Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos do Banco Central, Fernanda Guardado, avaliou nesta quinta-feira (16) que, a despeito do avanço da vacinação contra a Covid-19 no Brasil, a variante Ômicron - que já tem levado a um aumento de casos na Europa - é uma fonte de preocupação à frente.