Melhoria de ambiente de negócios precisa continuar em 2022, afirma Lide-RS

O ano de 2022 será desafiador para o setor privado gaúcho, mas as agendas públicas de melhoria do ambiente de competitividade, inovação e melhor de ambiente de negócios deverão continuar se fortalecendo. Essa é a perspectiva para o próximo do presidente do Grupo de Líderes Empresariais do Rio Grande do Sul (Lide-RS), Eduardo Fernandez, que apresentou nesta quinta-feira (16) um balanço das atividades da entidade, que reúne executivos de grandes empresas gaúchas.

Segundo Fernandez, entre os principais desafios para as empresas em 2022 estão o aumento da inflação, que está afetando os orçamentos das famílias, especialmente das classes mais baixas, e a elevação da taxa básica de juros, que pode dificultar o processo de retomada econômica ao desestimular o investimento. No entanto, para o presidente do Lide-RS, essas dificuldades não podem fazer com que pautas importantes ao desenvolvimento econômico sejam deixadas de lado pelo poder público. “A maioria dos agentes públicos já entendeu que quem gera desenvolvimento, renda, empregos e impostos é o setor privado. Então é preciso continuar o avanço de pautas que favoreçam o ambiente de negócios”, destacou.

No Rio Grande do Sul, Fernandez elogia o avanço de projetos importantes pelo governo do, Estado, como agenda da privatizações, parcerias público-privadas (PPPs) e concessões, além da desburocratização da máquina pública com projetos como o Descomplica-RS e Tudo Fácil Empresas. O presidente do Lide-RS também destaca iniciativas tomadas em Porto Alegre, como melhoria do ambiente para investimentos no Centro Histórico e no Quarto Distrito, além da revitalização da Orla do Guaíba, que contribui para a retenção de turistas na cidade.

Para 2022, o Lide-RS pretende focar seu trabalho em pilares como a agenda ESG (práticas ambientais, sociais e de governança), atração de investimentos em infraestrutura, turismo e uma aproximação com as universidades para incentivar o ambiente de inovação no Rio Grande do Sul.

Em relação às eleições, Fernandez destacou que os anos eleitorais são desafiadores para o setor privado, tendo em vista as incertezas que o quadro político causa na economia. No entanto, o dirigente do Lide-RS afirmou que a entidade irá apoiar candidatos que apresentarem uma agenda favorável ao desenvolvimento econômico. “Somos uma entidade apartidária, mas nossa bandeira é a competividade e a melhoria do ambiente de negócios, e apoiaremos os candidatos ao Executivo e ao Legislativo que tiverem essa agenda”, afirmou.