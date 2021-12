Ouro fecha em queda, à espera de decisão monetária do Fed

O contrato futuro do ouro estendeu perdas nesta quarta-feira (15). Operadores aguardam a decisão monetária do Federal Reserve (Fed), a ser divulgada nesta tarde, e possíveis mudanças sobre expectativas de elevação de juros.

Na Comex, divisão para metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para fevereiro recuou 0,44%, a US$ 1.764,50 por onça-troy.

O TD Securities observa que, apesar de uma desaceleração do crescimento e um ambiente de inflação ascendente, o preço do ouro não consegue subir enquanto os participantes do mercado seguem focados na agenda de elevação da taxa básica de juros do Fed.

Em relatório, o Commerzbank afirma que o presidente do Fed, Jerome Powell, deve anunciar uma aceleração na redução do volume de compra de ativos pelo banco central americano. Como essa já é a opinião prevalecente no mercado, é possível que não haja reação nos preços do ouro, dizem os analistas.

"O que será mais interessante, por outro lado, será ver se Powell alimenta ou amortece as expectativas de aumento das taxas básicas de juros", diz o banco alemão. A resposta do ouro, segundo o Commerzbank, deve ser engatilhada pelo movimento entre euro e dólar e os juros dos bonds dos treasuries. "Quanto mais hawkish aparentarem o gráfico de pontos e Powell, mais provavelmente o dólar se fortalecerá e os juros dos títulos subirão, ainda mais acentuadamente".