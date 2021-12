CMPC inicia construção de novo projeto de sustentabilidade

A CMPC iniciou nesta quarta-feira (15) as obras de construção do BioCMPC, projeto que objetiva modernizar e tornar a planta industrial da empresa em Guaíba uma referência global em sustentabilidade no setor de celulose e papel. O BioCMPC contará com investimento de aproximadamente R$ 2,75 bilhões, e a previsão é que sejam gerados cerca de 7,5 mil novos postos de trabalho durante a execução das obras. A empresa projeta que as 31 iniciativas que compõem o projeto irão gerar relevante ganho de performance para a unidade brasileira, aumentando em cerca de 18% sua capacidade produtiva em comparação aos resultados dos últimos 12 meses.

“Este é um marco para nós, pois o BioCMPC é o maior investimento em sustentabilidade da história do Rio Grande do Sul. Com esse projeto, vamos melhorar nossa performance ambiental, otimizando o uso de água, ampliando a geração de energia limpa e reduzindo a emissão de gases, dentre outros benefícios”, explica Mauricio Harger, diretor-geral da CMPC no Brasil.

Para marcar simbolicamente a data, foi colocada uma estaca onde ocorre a primeira etapa dos trabalhos. O local terá a instalação de uma nova caldeira de recuperação, responsável por gerar economia de energia e redução da emissão de gases de efeito estufa, com capacidade para processar até 1.900 toneladas de sólidos secos por dia. O equipamento contará com vários recursos de alta eficiência, tais como um alto teor de sólidos secos no licor negro, pré-aquecimento de ar de combustão, tanque de água de alimentação utilizando toda pressão disponível, recuperação de calor dos gases do tanque dissolvedor, recuperação de calor dos gases de combustão e altos parâmetros de pressão e temperatura de vapor.

Durante as obras de construção do projeto, a circulação de pessoas, máquinas e equipamentos será feita preferencialmente pelo acesso privado da companhia junto à BR-116. Os horários para realização das benfeitorias terão suas atividades ocorrendo prioritariamente de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 18h. A empresa ainda informa que os resíduos gerados na construção serão reaproveitados e transformados em novos produtos, e que medidas de controle serão implementadas para que não haja alterações ambientais na vizinhança em razão dos trabalhos.