Estado lança projeto que permite abrir empresas em até 10 minutos

De acordo com pesquisa com a pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2020, 66% do total dos empreendedores do País afirmam que não obtêm um CNPJ em razão do alto custo para se formalizar. Já 58,4% consideram o processo de formalização demorado e burocrático. Para mudar esse cenário, o governo do Estado lançou, ontem (15), no Palácio Piratini, o Tudo Fácil Empresas. O projeto prevê a abertura de companhias em até 10 minutos para empreendimentos de baixo risco e Porto Alegre será a primeira cidade a aderir ao sistema. No início de 2022, a iniciativa deve ser expandida para todo o Estado.

“Esse projeto levou nove meses para ser desenvolvido e veio solucionar dois grandes problemas que aparecem na hora de abrir uma empresa: o custo e a burocratização”, resumiu a presidente da Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul (JucisRS), Lauren de Vargas Momback.

A plataforma integra a Junta Comercial aos órgãos estaduais e municipais de licenciamento e tributação e funcionará de forma gratuita. A medida valerá somente para empresas com baixo risco ambiental, de incêndio ou sanitário. Conforme o coordenador do DescomplicaRS, Tomás Holmer, o Tudo Fácil Empresas contará com 566 atividades aptas a acessar o sistema. “Vamos diminuir de dez dias, que é a média para abrir uma empresa com esses requisitos, para 10 minutos em um único acesso. Isso é a verdadeira aplicação da Lei de Liberdade Econômica”, ressaltou.

O governador Eduardo Leite (PSDB) destacou que os benefícios promovidos pela plataforma devem refletir também nas organizações que exercem um risco maior. “Na medida em que facilita o caminho para essas centenas de atividades de baixo risco, estamos desonerando os nossos fiscais e órgãos reguladores para poder fazer uma análise minuciosa de processos que exigem mais tempo”, acrescentou.

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), classificou a medida como uma das mais destruptivas da última década para os empreendedores da região. “O Tudo Fácil Empresas é uma profunda transformação. Formalizar um empreendimento em até 10 minutos, com um acesso digital, é usar a inovação a serviço do cidadão e do desenvolvimento”, afirmou.

RS espera ter cerca de 2 milhões de novos empreendedores nos próximos três anos

O diretor superintendente do Sebrae RS, André Vanoni de Godoy, trouxe alguns dados para contextualizar a relevância do lançamento do Tudo Fácil Empresas. Com base na GEM 2020, ele afirmou que do total dos empreendedores gaúchos, 49,5% são informais. Além disso, citou que, atualmente, 32,2% da população economicamente ativa do Estado empreende. Porém, nos próximos três anos, estima-se que outros 2,2 milhões gaúchos abram o seu próprio negócio, o que totalizará um contingente de cerca de 5 milhões de empreendedores ou quase 80% da população economicamente ativa do Rio Grande do Sul.

O secretário de Governança e Gestão Estratégica do Estado, Claudio Gastal, por sua vez, chamou atenção para o fato do Brasil perder 22% do seu PIB no chamado Custo Brasil, o que significa cerca de R$ 1,5 trilhão. Para combater esse custo e aumentar a competitividade do Rio Grande do Sul, ele ressalta o trabalho que vem sendo desenvolvido para melhorar a logística e infraestrutura do Estado e reduzir tributos e a burocracia aos empreendedores. Além disso, o secretário celebrou a aprovação na Assembleia Legislativa do projeto que oficialmente institui o Conselho Estadual de Desburocratização e Empreendedorismo (Cede) na última terça-feira (14).