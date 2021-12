Randon quer aumentar atuação no mercado internacional

Em meio ao período de silêncio comunicado pelo grupo, o presidente e CEO da Randon, Daniel Randon, palestrante do Tá na Mesa da Federasul, nesta quarta-feira (15), atiçou curiosidades. Será que vem alguma aquisição ou negócio ligado à inovação? Novo tipo de produto, mais contratos. Os aportes em desenvolvimento de materiais e aplicações só aumentam. Também o front externo deve ganhar mais reforço, com a atuação de Randon, que, em janeiro de 2022, ficará apenas como presidente.

“Vou cuidar das ações em ESG (da sigla em inglês, Environmental, Social and Governance ou social, meio ambiente e governança), das relações institucionais e internacionalização", lista Randon, citando que um dos focos será aquisições no exterior. "As últimas que foram feitas foram todas no Brasil", observou. "Vou dar todo o apoio a ele (Sérgio Carvalho, futuro CEO), até para aprovar as propostas no Conselho de Administração (risos).”

No exterior, há muito potencial, sugere o presidente. Hoje a operação está mais concentrada na América Latina, nos Estados Unidos, na China e na Índia. Em todo o conglomerado, são 29 unidades, incluindo as do Brasil. O desafio de Randon vai ser aumentar "a exposição ao mercado externo". "Temos mantido 20% da nossa receita oriunda do exterior. A intenção é continuar e quem sabe aumentar."

O grupo mostrou fôlego no terceiro trimestre, que, segundo o empresário, não foi apenas uma recomposição da base mais fraca de 2020. "Tivemos bons resultados no ano passado." Os números recentes vieram com alta de 64,1% na receita líquida em relação ao mesmo trimestre de 2020. O valor chegou a R$ 2,5 bilhões. Frente ao segundo trimestre do ano o avanço foi de 17,6%. O front externo, o fluxo foi 50,1% maior.

Mesmo o endividamento, que chegou $ 1,8 bilhão, sem o Banco Randon segundo nota do balanço, subiu, mas está sob controle, com baixa alavancagem, garante Randon. “Parte da dívida é um estoquezinho um pouco maior”, ameniza o presidente. O reforço de abastecimento é reflexo do período da pandemia que foi marcado e ainda tem resquícios de escassez e atrasos em componentes.

A projeção de crescimento da receita é de 60% em 2021, parte é efeito do agronegócio que se mantém forte e outra da venda de semi-reboques, que bateu recorde este ano. O mercado de reposição também puxa o desempenho.

Mas o que Randon mais gosta de falar é do vetor "investimento em tecnologias" que impulsiona os números e que foi o foco da conferência na Federasul. Estão no pacote o Centro de Tecnologia Randon, que já gerou o eixo elétrico, e os smart materials, compósitos que podem substituir matérias-primas como aço e alumínio em algumas aplicações. "Não são materiais estruturantes, mas mais leves e trazem oportunidades".

A aposta mais recente é a Nione, baseada em nanopartículas de nióbio. A primeira parceria para aplicação em uma tinta é com a catarinense Weg, de motores. O produto será lançado em 2022. Também a frente de aquisições é endereçado inovação. A companhia comprou 80% da Auttom, que é do segmento robótico, e já havia adquirido 250 robôs de uma planta da Ford fechada. O grupo ainda investe em sete startups, como minoritário na maioria, e ainda tem 50 startups como fornecedoras.

"As startups entram na ação com os clientes, o que podemos fazer para ajudar caminhoneiros e distribuidores", exemplifica. Uma das soluções ajuda empresas na busca de motoristas com formação para atuar em algumas áreas de transporte. O banco Randon vai migrar para o conceito de fintech, com aplicativo para a cadeia de relação da empresa poder acessar.

Segundo o CEO, as iniciativas em novas tecnologias devem atender a metas de ESG para os próximos cinco (2025) e dez anos (2030). Na lista, está dobrar o número de mulheres no quadro da Randon até 2025, zerar a disposição em aterros e efluentes e até 2030 chegar a 40% de emissão de CO2 na atmosfera. "O eixo elétrico e o nanonióbio podem trazer soluções mais leves que reduzam emissões", relaciona.

Um ponto nessas metas é manter o nível de investimento em produtos inovadores. Na Randon Implementos, 80% da receita de produtos vendidos hoje vem de produtos desenvolvidos nos últimos cinco anos. Tem mais materiais sendo estudados, como uso de nanopartículas na composição dos freios para ampliar a durabilidade das peças.

O grupo, garante Randon, vai continuar a ser uma indústria, mas o que foi ajustado ou atualizado é o propósito. Além de produzir soluções para o transporte, que tem grande demanda e mais ainda na pandemia, "o grupo quer conectar pessoas e riquezas que geram prosperidade".

"Nosso portfólio vai de desenvolvimento de tecnologias até o produto, com potencial de exponencializar, por meio de patentes", associa. A companhia fundada por Raul Randon, em 1940, está de olho em novas frentes de receitas para ramos produtivos.

"Vamos continuar sendo uma indústria, mas com tecnologia agregada cada vez maior."