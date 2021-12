BRDE assina contratos que somam R$ 322 milhões para investimentos no Rio Grande do Sul

A diretora de Operações do Banco, Leany Lemos, destacou a importância do incentivo em momento de retomada da economia no Estado Gustavo Mansur / DIvulgação/JC

Adriana Lampert

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) assinou contratos com quatro prefeituras, empresas e cooperativas para um conjunto de operações que somam R$ 322 milhões em investimentos no Rio Grande do Sul. Os projetos com foco em áreas estratégicas ao desenvolvimento econômico e melhorias na infraestrutura urbana contemplam obras em municípios do Interior, além de geração de energia com fontes renováveis, complexos turísticos e agronegócio.

A solenidade ocorreu no Palácio Piratini na manhã desta quarta-feira (15), e contou com a presença de autoridades, como o governador Eduardo Leite e do secretário estadual do Desenvolvimento Econômico, Edson Brum. Leite destacou que as operações dos contratos devem não somente beneficiar as empresas em médio e longo prazo, mas também gerar emprego e de renda a curto prazo. "Seja nas mãos da iniciativa privada ou das prefeituras, elas ignificam obras, investimentos e compra de equipamentos que trazem benefícios tanto para as empresas e seus negócios quanto para a arrecadação para os municípios e para o Estado", lembrou o governador.

Do total de investimentos, R$ 76,4 milhões serão destinados a negócios do campo. Entre as cooperativas beneficiadas, a Languiru tem projetos para seu frigorífico e a Cotricampo devem ampliar unidades nos municípios de Derrubadas e Humaitá. No ramo do turismo, foram quatro contratações totalizando R$ 51,1 milhões, para investimentos em parques turísticos no Estado, e capital de giro para a retomada das empresas. Já os contratos com as prefeituras irão financiar projetos do sistema de iluminação pública em Igrejinha e a implementação de uma unidade de geração fotovoltaica e instalação de câmeras de segurança em Parobé. Ambos contratos ocorrem através do programa BRDE Municípios, que também contempla obras de melhorias na mobilidade urbana em Viamão e São Gabriel.

Também constam na lista de contratos, dois projetos de geração de energias com fontes renováveis: o primeiro irá instalar uma Pequena Central Hidrelétrica (PCH) no município de Tio Hugo, sob a tutela da Cooperativa de Geração de Energia e Desenvolvimento (Coprel), com financiamento de R$ 81 milhões. A outra contratação se refere a um parque de geração de energia com placas fotovoltaicas desenvolvido pela Coopernorte, que atende clientes em Viamão e Santo Antônio da Patrulha.

A diretora de operações do Banco, Leany Lemos destacou o "bom momento do agronegócio e a retomada mais forte das atividades". Segundo ela, o BRDE deverá fechar 2021 se aproximando da marca de R$ 1,3 bilhão em financiamentos para o Estado. "Estamos terminando melhores que em 2020, com resultado histórico de R$ 3,6 milhões somente no primeiro semestre, mas teremos um 2022 de muitos desafios", ponderou Leany. Ela frisou a importância de incentivar financeiramente setores "estratégicos". Ao pontuar a busca pela sustentabilidade, a diretora do BRDE lembrou que a instituição prioriza projetos com impactos ambientas e sociais positivos e destacou o programa BRDE Empreendedoras do Sul, que oferece financiamento para investimentos fixos e capital de giro, no valor de até R$ 1 milhão.

Já o diretor de Planejamento do banco, Otomar Vivian, disse que a parceria com as prefeituras auxilia na concepção dos projetos. "Os resultados em favor da população são mais significativos", avaliou, ponderando que é preciso "maturar" a parceria oferecida, antes de ampliar para outros municípios.