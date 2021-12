Gerdau anuncia Rafael Japur como novo CFO e diretor de Relações com Investidores

A Gerdau informa que Rafael Japur, gerente geral de Operações Financeiras, assumirá a posição de vice-presidente executivo de finanças (CFO) e diretor de Relações com Investidores a partir de 1º de janeiro de 2022, reportando-se diretamente ao CEO da empresa, Gustavo Werneck. Japur substituirá Harley Scardoelli, que irá se aposentar em fevereiro de 2022, depois de uma trajetória de 33 anos na empresa, para dedicar-se a projetos pessoais.

"Estou muito feliz em assumir este desafio na Gerdau, onde iniciei minha carreira profissional há 17 anos como estagiário", afirma Japur em nota enviado à imprensa. "Meu compromisso é dar sequência ao legado que o Scardoelli deixa na companhia, com o desafio de manter a solidez financeira da Gerdau por meio da busca de resultados superiores consistentes nas nossas operações e de um excelente relacionamento com nossos acionistas e parceiros do mercado financeiro."

Japur iniciou sua carreira na Gerdau em 2005 como estagiário na área de planejamento. No ano seguinte, participou do programa de trainees. Em 2015, foi promovido a gerente de Desenvolvimento de Negócios e, um ano depois, passou a liderar também a área de Gestão de Dívidas. Entre 2017 e 2019, assumiu diferentes desafios na Colômbia e República Dominicana pela companhia. Em 2020, retornou ao Brasil para assumir a área corporativa de Operações Financeiras. O executivo é graduado em Administração de Empresas e Pós-Graduado em Economia pela UFRGS e concluiu o Advanced Finance Program em Wharton.

Segundo a empresa, a preparação para este movimento, bem como a transição entre os executivos, foi cuidadosamente planejada com o objetivo de manter a solidez financeira da Gerdau. A busca por resultados consistentes e a manutenção de um excelente relacionamento com os acionistas e parceiros do mercado financeiro são o foco do processo de transição.

Scardoelli permanecerá na Gerdau, apoiando Japur no processo de transição, até a divulgação dos resultados financeiros referentes ao quarto trimestre de 2021, programada para 23 de fevereiro do próximo ano.