IBGE abre novo concurso para mais de 200 mil vagas para o Censo 2022

O edital do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para seleção de recenseadores e agentes censitários do Censo Demográfico 2022 foi publicado nesta quarta-feira (15) no Diário Oficial da União. Ao todo, serão 206.891 vagas temporárias espalhadas no País.

A maioria das vagas (183.021) são para recenseadores, que são os responsáveis pela aplicação do questionário do Censo nos domicílios. Outros 18.420 postos são voltados para agente censitário supervisor e 5.450 para agente censitário municipal. No Rio Grande do Sul, são 11.232 vagas para recenseador, 1.074 para agente censitário supervisor (ACS), 366 para agente censitário municipal (ACM) e 117 para agente censitário de administração e informática (ACAI).

As inscrições serão abertas no site da FGV às 16h desta quarta-feira e terminam às 16h de 29 de dezembro deste ano. Os salários chegam R$ 2100,00.

Desde o início da pandemia de Covid-19, este é o terceiro concurso que o IBGE abre com objetivo de seleção para o Censo. Os outros dois foram cancelados, devido a adiamentos do estudo. O primeiro cancelamento foi em março de 2020 e, o segundo, em outubro deste ano.