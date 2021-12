Top de Mkt premia os destaques em estratégias

A Associação dos Dirigentes de Marketing e Vendas do Brasil (ADVB/RS) realizou ontem a cerimônia de entrega do Top de Mkt ADVB/RS 2021. O evento, com os premiados, ocorreu no Teatro do Bourbon Country, em Porto Alegre, com as presenças dos premiados, convidados e autoridades.

A premiação busca reconhecer as melhores estratégias e práticas de marketing e vendas em diferentes segmentos de atuação no Rio Grande do Sul. Além das premiações segmentadas, o Top entregou as distinções Ouro, Prata e Bronze (destinadas às empresas com pontuações mais altas), o reconhecimento Personalidade de Marketing ADVB/RS e o prêmio Agência Top de Mkt.

Os cases vencedores em 26 categorias foram avaliados por um júri formado por acadêmicos, especialistas em marketing, executivos e líderes empresariais. A avaliação dos premiados ocorreu em duas etapas, sendo a primeira escrita e a segunda de apresentação dos cases.