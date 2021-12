Jornal El País encerra edição brasileira e pega equipe de surpresa

O jornal espanhol El País anunciou nesta terça-feira (14) o encerramento de suas operações no Brasil. Lançada em 2013, a versão brasileira do veículo não conseguiu alcançar a sustentabilidade econômica nestes oito anos de operação, "apesar de ter atingido grandes audiências e um número considerável de assinantes digitais", informou em comunicado no seu site. A equipe local, de 17 jornalistas, foi pega de surpresa pelo anúncio.

"O El País, que mantém correspondentes em São Paulo, conta com a mais extensa rede de jornalistas no continente. A partir de sua redação na Cidade do México, dos escritórios de Washington, Bogotá e Buenos Aires e de seus jornalistas nas principais capitais, a edição do EL PAÍS América oferece a mais completa cobertura em espanhol da área. Um esforço que será ampliado nos próximos meses e no qual o jornal concentrará suas energias", diz a empresa, em comunicado.

O El País é um dos jornais mais prestigiados do mundo. No Brasil, contava com colunistas premiados, como Eliane Brum e Xico Sá, além de referências de peso na literatura, como o escritor Mario Vargas Llosa.

Em outubro de 2020, o conteúdo, que era gratuito, passou a ser exclusivo para assinantes.

"Queremos agradecer aos profissionais do El País Brasil por seu grande esforço e dedicação. Como também à fidelidade de nossos leitores, que poderão acompanhar a informação sobre a região e o resto do mundo em nossa edição da América. Para este jornal, o Brasil é um eixo da informação global tanto no plano político e econômico, quanto no cultural e social", informou. Fundado em 1976 na Espanha, o jornal marcou desde o início posição em defesa da democracia, em meio ao fim da ditadura de Francisco Franco no país. É controlado pelo grupo Prisa. Circula em formato tablóide na Espanha e, segundo os dados mais recentes, conta com uma tiragem de 457 mil exemplares. O grupo está passando por mudanças acionárias e enfrenta dificuldades econômicas.

Em nota, a equipe do jornal se posicionou sobre o fechamento: "A equipe do El País Brasil foi informada hoje, assim como vocês, do encerramento das atividades da edição após oito anos. Nascemos dos ventos de 2013, quando milhares de leitores foram buscar na Espanha uma visão dos maiores protestos da história. Nos orgulhamos de ter contado em profundidade a crise que se seguiu, buscando que cada título refletisse um país que desmoronava. Mapeamos os interesses no impeachment. Escrutinamos todos os lados da Lava Jato. Trouxemos para as manchetes os crimes contra os direitos humanos, o racismo, os estupros e a ameaça à democracia.

Construímos este jornal com você. E, por isso, fazemos questão de agradecer pessoalmente seu apoio e seu voto de confiança.

Obrigada por nos ajudar a fazer o jornalismo que chama as coisas pelo seu nome.

Um abraço e até breve".