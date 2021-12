Jornal do Comércio é homenageado em evento da ACPA

O Jornal do Comércio foi uma das empresas homenageadas pela Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA), nesta terça-feira (14), durante a realização da última edição do Menu Porto Alegre (POA) em 2021, evento que tradicionalmente debate temas que impactam no desenvolvimento da cidade. No encontro, promovido na sede da entidade, foram destacadas cinco instituições parceiras da ACPA, que receberam uma placa de agradecimento.

Além do Jornal do Comércio, foram homenageadas as empresas Pirahy Alimentos, Água Sarandi, Sicredi e Lídio Carraro.

A distinção foi entregue pelo presidente da ACPA, Paulo Afonso Pereira, que assinou a mensagem da condecoração. Em nome do JC, o diretor de Operações, Giovanni Jarros Tumelero, recebeu a placa da homenagem, com a seguinte mensagem: "A Associação Comercial de Porto Alegre quer expressar sua gratidão pela parceria consolidada com o Jornal do Comércio em 2021. Passamos por momentos de muitas incertezas ocasionadas pela pandemia, mas uma das razões que nos manteve firmes em nossos propósitos foi a colaboração de vocês".

O evento, que também enfatizou os 30 anos do Instituto do Câncer Infantil, focou ainda na educação pós-pandemia. Sob o tema "Educação: base para crescer. Como fazer no pós-pandemia", o debate da tarde reuniu as secretárias de Educação de Porto Alegre, Janaína Audino; e do Estado, Raquel Teixeira, e o vice-pró-reitor de Graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), Leandro Raizer.

Em sua fala, o presidente da ACPA destacou a importância do tema, "já que a educação é a base do desenvolvimento para uma sociedade organizada, democrática e empreendedora", e agradeceu aos apoiadores do evento. "Me sinto muito feliz realizando esta edição, que é especial, pois encerra com chave de ouro o nosso calendário de eventos de 2021. Quero reiterar, em nome da ACPA, o nosso caloroso agradecimento aos nossos apoiadores. Obrigado pela confiança depositada em nós, assim como o apoio incondicional em um ano de muitos obstáculos, mas que, com apoio de vocês, foram superados. Muito obrigado!", finalizou Pereira.