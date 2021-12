Ouro fecha em queda, às vésperas de decisão do Fed sobre ritmo do tapering

O contrato futuro do ouro fechou em queda nesta terça-feira (14). Investidores aguardam a decisão do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), a ser divulgada amanhã, sobre uma possível alteração no ritmo de aperto monetário.

Na Comex, divisão para metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para fevereiro recuou 0,89%, a US$ 1.772,30 por onça-troy.

O TD Securities afirma que a reunião do Fed, iniciada hoje, deve acarretar em uma agenda mais agressiva para o tapering, como é conhecido o processo de redução de estímulos à economia. Além disso, o mercado já está precificando uma alta de juros em maio de 2022, diz o banco, o que favorece a perspectiva de preços para os metais no curto prazo. "Especialmente porque nossos macroestrategistas esperam desaceleração suficiente da inflação e do crescimento para atrasar o início do ciclo de altas nos juros".

Apesar do desempenho "fraco" do ouro em 2021, o Commerzbank prevê potencial alta dos preços no próximo ano. "O ouro deve lucrar com um ambiente caracterizado por taxas de juros reais persistentemente negativas, o que deve gerar uma demanda de investimento sólida", diz o analista Daniel Briesemann.