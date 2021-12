Prêmio Top de Mkt ADVB/RS 2021 será entregue nesta terça-feira

A Associação dos Dirigentes de Marketing e Vendas do Brasil (ADVB/RS) entrega nesta terça-feira (14) o prêmio Top de Mkt ADVB/RS 2021. O evento acontece no Teatro do Bourbon Country.

A premiação busca reconhecer as melhores estratégias e práticas de marketing e vendas em diferentes segmentos de atuação no Rio Grande do Sul. Além das premiações segmentadas, o Top entrega as distinções Ouro, Prata e Bronze (destinadas às empresas com pontuações mais altas), o reconhecimento Personalidade de Marketing ADVB/RS (entregue a um profissional do mercado que tenha se destacado no desenvolvimento da cultura de marketing e vendas no último ano), e o prêmio Agência Top de Mkt.

Os cases vencedores em 26 categorias foram avaliados por um júri formado por acadêmicos, especialistas em marketing, executivos e líderes empresariais, em duas etapas, sendo a primeira escrita e a segunda de apresentação. Todo o processo do TOP de Mkt ADVB/RS, na sua 38ª edição em 2021, é acompanhado pela empresa auditora BakerTilly Brasil.

Confira a lista de empresas premiadas e categorias:

1.Acer Conectando Oportunidades | Alimentação

2. Stihl | Branding

3. Dakota Calçados | Calçados

4. Grupo RBS | Comunicação

5. Wolens Incorporadora | Construção Civil

6. Unicred Porto Alegre | Cooperativas

7. CHC - Centro Histórico Cultural Santa Casa | Cultura - Troféu Eva Sopher

8. Fundação Tênis | Desenvolvimento Social

9. Wolens Incorporadora | Design

10. Grupo Prontosul | Educação

11. Grupo RBS | Endomarketing

12. Sindilojas Porto Alegre | Entidades e Associações

13. Voga | Entretenimento

14. Grupo RBS | Esportes

15. Banrisul | Financeiro

16. Safe2Pay | Fintech

17. Stihl | Indústria

18. Stihl | Marketing Digital

19. Usaflex - Indústria e Comércio S/A | Marketing Global

20. Escola de Saúde La Salle Santa Casa | Saúde

21. Sabemi | Seguros

22. CMPC | Solidariedade

23. Sabemi | Sustentabilidade

24. Lojas Lebes | Tecnologia

25. Viação Ouro e Prata | Transportes e Logística

26. Melnick | Turismo