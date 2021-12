IBEF-RS entrega Troféu Equilibrista e homenageia Destaques de 2021

A 35a edição do Troféu Equilibrista homenageará Eduardo Bettanin, Diretor Presidente das Empresas InBetta, como Executivo de Finanças do Ano. Receberão os Destaques de 2021: Andréa Taneda Pereira, Vice-Presidente da Oleoplan; Fábio Bernal Rossetto, Diretor Executivo Financeiro do CCG Saúde; e Maurício Schneider Pereira, Diretor Financeiro e Operacional da SoluBio. As condecorações foram escolhidas pelos associados ao Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (IBEF-RS).





Segundo o Presidente do IBEF-RS, Giancarlo Chiapinotto, a premiação reconhece o profissional da área financeira que, de certa forma, é o primeiro a ser atingido em qualquer situação ou movimentação da sociedade. “Premiar estes profissionais é uma forma de parabenizar todos os que lutam na área financeira no seu dia a dia buscando o melhor desempenho de suas empresas e o desenvolvimento no nosso Estado”, diz.





A premiação será na sexta-feira, dia 17, às 12h, na Casa Vetro (Av. Veríssimo Amaral, 110, Jardim Europa, Porto Alegre). Além dos reconhecimentos, a cerimônia contará com almoço e com uma palestra do advogado e cientista social Fernando Conrado sobre o tema “Os Males da Modernidade”. O evento terá transmissão ao vivo pelo Youtube: https://youtu.be/hQJGkcTNvM8.