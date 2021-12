Semana tem 631 vagas de emprego cadastradas no Sine em Porto Alegre

A unidade do Sine Municipal (avenida Sepúlveda esquina com Mauá, Centro Histórico) tem 631 vagas disponíveis para retirada de cartas de entrevista de emprego. Entre os destaques há 40 vagas para vigilante, 25 para eletricista de alta tensão, 25 de auxiliar operacional de logística e 22 vagas de ajudante de cabista.

O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O Sine disponibiliza e recomenda o agendamento eletrônico para agilizar o atendimento e evitar filas. O interessado pode também retirar a carta de encaminhamento pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play.