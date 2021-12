Cartão Cidadão passa a ser entregue no prédio da FGTAS em Porto Alegre

A partir de segunda-feira (13), as entregas, em Porto Alegre, do Cartão Cidadão do Devolve ICMS serão realizadas no prédio da no prédio da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS), na avenida Borges de Medeiros, n° 521, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h. A iniciativa do governo do Estado vai devolver parte do tributo a pessoas inscritas no CadÚnico que recebem o Bolsa Família ou que tenham dependentes na rede estadual do ensino médio.

força-tarefa começou em novembro , no ginásio Gigantinho, organizada pelo Banrisul e pela Secretaria da Fazenda, em parceria com a Procergs e com o Sport Club Internacional. O cartão poderá ser retirado desbloqueado dentro de três meses nas agências Banrisul. Após esse período, o cartão poderá ser retirado, porém deverá ser desbloqueado para uso. Caso o cartão não seja retirado em seis meses, será cancelado, sendo necessária a solicitação de segunda via para utilizar o benefício por meio do call center da Sefaz. Nesse caso, serão descontados R$ 5,00 do próximo crédito. Em dezembro, será realizado o depósito da primeira parcela de R$ 100,00 do Devolve ICMS.

No interior do Estado, a entrega será prioritariamente em agências do Banrisul, sendo apenas uma por município. Para retirar o cartão, o usuário precisa portar documento de identificação oficial com foto e número de CPF, além de usar máscara. Com o cartão, cerca de 432 mil famílias gaúchas terão devolução de R$ 400,00 por ano do Devolve ICMS, além de R$ 150,00 por mês pelo programa Todo Jovem na Escola, para os inscritos no CadÚnico que tenham dependentes na rede estadual de ensino médio regular. Para receber o cartão, não é preciso ter conta bancária. A ida ao banco ou ao local indicado pelo Banrisul é feita uma única vez apenas para a retirada do cartão pelo titular.