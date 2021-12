Sergs entrega Láureas de Engenheiro do Ano 2020/2021

Aconteceu na noite desta sexta-feira (10) a cerimônia de premiação da Láurea Engenheiro do Ano 2020 e 2021, promovida pela Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul (Sergs). Com o propósito de destacar a atuação de profissionais da engenharia, a 36ª edição do evento foi realizada na sede social da Sergs, no bairro Pedra Redonda.

A Láurea de Engenheiro do Ano de 2021 foi concedida à presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul (Crea-RS), Nanci Walter, representando o setor público, e a diretora de Operações da DGE e de Operações e Sustentabilidade do Sindicato da Indústria de Energias Renováveis do Rio Grande do Sul (Sindienergia-RS), Daniela Cardeal, pela área privada. Os homenageados especiais desse ano foram presidente da Sergs no período de 2017 a 2020, Luis Roberto Ponte, e, em um reconhecimento póstumo, Odilon Carpes Moraes, vice-presidente da Sergs (2009/2011).

Já na premiação dos destaques ano de 2020, representando a área pública, o troféu foi entregue ao reitor da Ufrgs, Carlos André Bulhões Mendes, e, pelo segmento privado, ao vice-presidente da Fecomércio-RS, Leonardo Ely Schreiner. O integrante do Conselho Deliberativo da Sergs, João Daniel Xavier Nunes, será o homenageado especial.

No encontro, também foi entregue o destaque acadêmico aos primeiros colocados do curso de Engenharia das universidades gaúchas.