Sulbras inaugura centro de tecnologia com aporte de R$ 25 milhões

Com seis unidades produtivas distribuídas pelo país e há 37 anos no mercado desenvolvendo e produzindo moldes, peças técnicas moldadas por injeção e subconjuntos montados, a Sulbras Moldes e Plásticos reforça sua estratégia de qualificação e expansão com a inauguração do Centro de Tecnologia de Moldes. A unidade localizada em Caxias do Sul foi apresentada nesta sexta (10).

Com equipe de 55 profissionais das áreas de engenharia e administração executiva, técnicos mecânicos e profissionais de apoio, a unidade terá, dentre suas competências, a aceleração das inovações tecnológicas aplicadas nos produtos e processos, investimentos em pesquisas e desenvolvimento de peças técnicas em polímero por meio da construção de moldes para o processo de injeção.

“O diferencial desta unidade está na produção de moldes, de dispositivos de processo e do controle da qualidade, que vão ser usados nas linhas de manufatura dos clientes. São moldes de peças plásticas injetadas que requerem precisão dimensional e atendimento funcional, fabricadas com polímeros de engenharia”, ressalta Rafael Dannenhauer, gerente de desenvolvimento e ferramentaria da Sulbras.

Em área total construída de 5.110 m² e com investimento inicial de R$ 25 milhões dentre contrato predial, adequação das instalações e equipamentos, a nova unidade surge com o objetivo de impulsionar o crescimento da Sulbras.

“O próximo ano será de consolidação industrial e desenvolvimento de mercado, incluindo oportunidades de exportação. O crescimento ocorrerá no segmento de moldes, porém, o resultado surgirá a médio prazo, em torno de três anos. A partir de 2023, projetamos crescimento de 20% em volume produtivo e vendas”, salienta o diretor geral Leocádio Antônio Nonemacher.

Com matriz em Caxias do Sul, a Sulbras tem ainda unidades produtivas em Santa Catarina, Pernambuco e São Paulo, com área total construída superior 30.000m².

Especializada em moldes e dispositivos de processo para injeção de peças técnicas, é também referência em moldagem de produtos plásticos, com mais de 100 milhões de peças produzidas por ano para vários nichos de mercado, como automotivo, tecnologia e comunicações, eletroeletrônica e eletrodomésticos, equipamentos industriais e agronegócio, dentre outros. Empresas como General Motors, Jeep, Fiat, Robert Bosch, Marcopolo, Brose, HP, Epson, Eberle-Mundial e Stihl, figuram entre os principais clientes.