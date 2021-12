Casa da Velha Bruxa inicia operação de verão em Atlântida nesta sexta-feira

A partir desta sexta-feira (10), a tradicional Casa de Lanches da Velha Bruxa estará, novamente, em Atlântida, na Avenida Central, 1830, no litoral norte gaúcho.

A Casa volta à praia como uma das opções de gastronomia do projeto Ramblas by Roubadinhas. Conhecida de quem frequenta Gramado e Canela por seus waffles, crepes, sanduíches e sobremesas, a marca segue com cardápio adaptado de verão, com destaque para os pratos com os exclusivos sorvetes da Prawer.

Esse será o segundo ano consecutivo da marca em Atlântida. A Casa da Velha Bruxa opera na cidade de Gramado há 44 anos e, desde 2019, expandiu sua atuação à cidade de Canela, dentro do complexo Estação Campos de Canella. Seguindo o projeto de expansão da marca, em 2020 inaugurou uma operação temporária para o período de verão no litoral norte. Devido ao sucesso comercial e de público, o projeto está de volta para a temporada 2021/22.

“O nosso público conhece a marca e sabe da qualidade dos nossos produtos, principalmente dos nossos sorvetes. Majoritariamente, nossos clientes no litoral são aqueles que frequentam as operações de Gramado e Canela e, agora, durante as férias de verão, poderão contar com a qualidade dos produtos da Velha Bruxa também na praia. Para este período, estamos esperando um crescimento de 30%”, explica Gabriel Brock, diretor da Casa da Velha Bruxa, que está à frente do projeto.