Dólar passa a subir com CPI dos EUA no radar, após cair em meio a IPCA mais fraco

O dólar passou a exibir viés de alta na manhã desta sexta-feira (10), após abrir com queda moderada de olho no ajuste de baixa da curva de juros futuros, reagindo à desaceleração mais forte que a esperada do IPCA de novembro, embora a inflação no mês passado, na margem, tenha sido a mais elevada para o mês desde 2015 (1,01%) e também em 12 meses desde 2003 (11,02%).