Senado aprova PEC que garante incentivos à indústria de TI e semicondutores

O Senado aprovou, nesta quinta-feira (9) uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que blinda os setores industriais de tecnologia da informação e semicondutores de perderem incentivos fiscais no País. A PEC recebeu aval de deputados e senadores e está pronta para promulgação.

Atualmente, os chamados gastos tributários totalizam R$ 371,1 bilhões para a União. A PEC Emergencial, aprovada em março, determinou a redução das renúncias fiscais em 10% no primeiro ano e um limite de 2% do PIB para esses benefícios em um prazo de oito anos - hoje eles chegam a 4% do PIB.

Alguns setores, no entanto, foram blindados desse corte, entre eles os subsídios relacionados ao Simples Nacional e à Zona Franca de Manaus. A PEC aprovada nesta quinta-feira inclui mais um setor na garantia de que não haverá reduções. A mudança beneficia indústrias de tecnologia da informação e semicondutores que estão fora da Zona Franca.

Como determina a PEC, o governo encaminhou um projeto de redução dos incentivos fiscais neste ano, mas, de acordo com especialistas, insuficiente para reduzir as renúncias pela metade, como determina a Constituição. O Congresso Nacional ainda não analisou a proposta.