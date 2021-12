Após cinco altas, Bolsa tem recuo de 1,67%

Em um pregão marcado pela realização de lucros, após cinco dias consecutivos de alta, o Ibovespa desacelerou, sem conseguir sustentar os 108 mil pontos conquistados na véspera. Além disso, os fatores que levaram à alta sustentada nos últimos dias, ou se dissiparam ou tiveram menos força nesta quinta-feira, com as bolsas americanas sem fôlego e as commodities desacelerando.

No cenário doméstico, o investidor também digere o tom mais duro do comunicado do Comitê de Política Monetária (Copom) na quarta-feira, depois do anúncio da nova taxa Selic a 9,25% ao ano, e observa, ainda de forma lateral, com maus olhos a indicação do presidente Jair Bolsonaro de quer usar parte do espaço liberado nos gastos pela PEC dos Precatórios para dar um reajuste aos servidores públicos. Assim, o índice terminou o dia em queda de 1,67%, aos 106.291 pontos. Apesar da queda desta quinta, o Ibovespa ainda acumula alta de 1,16% na semana e 4,29% no mês.

O cenário de juro mais alto prejudica o setor de varejo - com desempenho muito atrelado ao crédito -, que cai de forma robusta hoje. O índice setorial de consumo caiu 2,34%, com ambos os papéis das Lojas Americanas (LAME4 e AMER3) e Magazine Luiza entre as principais baixas do índice. O mesmo ocorre com o índice que mede o desempenho das ações do setor imobiliário, que derreteu 2,94%.

As commodities, que também ajudaram o índice brasileiro nos últimos dias, tiveram uma sessão negativa, tanto para o petróleo quanto para o minério de ferro. Pesam o dólar mais forte no exterior e as incertezas em relação à variante Ômicron do coronavírus, após o Reino Unido ter imposto novas restrições à mobilidade na Inglaterra. Assim, Petrobras e Vale recuaram, ainda que, na semana, acumulem altas significativas, com as ações ordinárias da petroleira subindo mais de 3% e a mineradora, acima de 4%. A despeito do comportamento das commodities, a CSN tinha uma das principais altas do Ibovespa, subindo 1,49%.

O dólar à vista foi cotado a R$ 5,5738, em alta de 0,70%. Apesar do avanço, a moeda norte-americana ainda acumula desvalorização de 1,87% nesta semana, depois de ter subido 1,50% na semana passada.

Houve uma onda global de fortalecimento da moeda americana. Renovadas preocupações com a variante ômicron do coronavírus e uma postura cautelosa na véspera da divulgação do índice de inflação ao consumidor (CPI) nos Estados Unidos - que pode reforçar a perspectiva de antecipação da alta dos juros americanos - castigaram as divisas emergentes.

Não bastassem os ventos externos desfavoráveis, o real sofreu também com temores de que o governo pise ainda mais no acelerador dos gastos em 2022, após o presidente Jair Bolsonaro acenar, em entrevista, com aumento do salário de servidores públicos. "Reajuste seria de 3%, 4%, 5%, 2%, que seja de 1%", disse Bolsonaro. "Servidor, em grande parte, merece isso", completou. Parte do alívio com a promulgação parcial da PEC dos Precatórios também foi ofuscado pela falta de comprometimento da Câmara dos Deputados em vincular espaço fiscal aberto com a proposta a gastos sociais e previdenciários - o que pode abrir uma janela para medidas populistas.