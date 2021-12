A Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul (Sergs) realizará na próxima sexta-feira (10) a solenidade de entrega da Láurea “Engenheiro do Ano” 2020 e 2021, na sua 36º edição. O evento será realizado às 18h30 na sede social da entidade, avenida Coronel Marcos, 163, bairro Pedra Redonda em Porto Alegre.

Pela Área Pública, receberá o troféu ref. a 2020 o Reitor da UFRGS, eng. Carlos André Bulhões Mendes e, pela Área Privada o vice-presidente da Fecomércio-RS, eng. Leonardo Ely Schreiner. O integrante do Conselho Deliberativo da Sergs, engenheiro João Daniel Xavier Nunes, será o Homenageado Especial.

A Láurea de “Engenheiro do Ano” de 2021 será entregue à Presidente do CREA-RS (gestão 2021/2023) eng. Nanci Walter, pela Área Pública, e, pela área Privada, à engenheira Daniela Cardeal, Diretora de Operações e Sustentabilidade do Sindienergia-RS, sendo homenageado Especial do ano o presidente da SERGS no período 2017 a 2020, engenheiro Luis Roberto Ponte e (in memorian) o engenheiro Odilon Carpes Moraes, vice-presidente da Sergs (2009/2011).

Na mesma oportunidade, será entregue o Destaque Acadêmico aos primeiros colocados do curso de Engenharia das universidades gaúchas.

Segundo o presidente da Sergs, engenheiro Walter Lídio Nunes, a Láurea Engenheiro do Ano” considerada o “Oscar” da Engenharia Gaúcha, é conferida anualmente pela entidade a profissionais do setor que tenham contribuído de forma decisiva para o desenvolvimento do Estado e do País.