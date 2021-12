Condomínio no Vale dos Vinhedos valoriza o terroir da região

A Lex Empreendimentos Imobiliários está erguendo o Condomínio Terroir Vale dos Vinhedos. Os 56 lotes permeiam uma reserva natural e parreiras que, no futuro, poderão, inclusive, produzir as uvas para a elaboração de vinhos e espumantes pelos próprios condôminos.

"Por isso, escolhemos o nome terroir, queremos fortalecer a identidade e a singularidade destas terras e da conveniência que será oferecida aos moradores", explica Ivo Siviero Filho, um dos sócios da Lex. O investimento será de R$ 17 milhões.

Os terrenos têm entre 800m2 e 1.250m2, com valores a partir de R$ 650.000,00. A infraestrutura será dotada de ruas pavimentadas com PVS, rede elétrica subterrânea incluindo rede de dados e internet, iluminação com lâmpadas de led, rede de água e estação de tratamento de esgoto.

Terroir é uma palavra que só existe na língua francesa e pode ser traduzida como terreno, solo, chão. E o terroir da região do Vale dos Vinhedos é reconhecido internacionalmente, tanto que o local ostenta a primeira indicação geográfica reconhecida do Brasil.

Em 2002, obteve do INPI o registro de Indicação de Procedência (IP) e, em 2012, teve concedida a Denominação de Origem - a primeira DO de vinhos do Brasil. Os 13 hectares do Condomínio Terroir Vale dos Vinhedos estão localizados exatamente nesse entorno - a cerca de 120 quilômetros de Porto Alegre.

O condomínio vai dispor de serviço "pay-per-use" fornecido pelo Hotel Laghetto Riserva Vale dos Vinhedos.